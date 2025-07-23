Українці в Латвії зможуть обмінювати свої водійські права без складання іспитів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці в Латвії зможуть обмінювати свої водійські права без складання іспитів

Технології&Авто
18
Українці в Латвії зможуть обмінювати свої водійські права без складання іспитів
Українці в Латвії зможуть обмінювати свої водійські права без складання іспитів
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди з урядом Латвії про взаємне визнання та обмін національних водійських посвідчень. Згідно з новими правилами, українці зможуть обмінювати свої водійські права в Латвії без необхідності складання додаткових іспитів. Аналогічні умови будуть діяти і для латвійських громадян в Україні, пише ukrainepuls.
Після остаточного укладання угоди наші співвітчизники будуть звільнені від проходження теоретичних та практичних випробувань при обміні українського посвідчення водія на латвійське.
Раніше українцям, які проживали в Латвії понад рік, доводилося складати теоретичний та практичний іспити для отримання місцевого водійського посвідчення. Ці вимоги не стосувалися осіб зі статусом тимчасового захисту, які могли використовувати українські права протягом усього терміну дії захисту.
МВС України працювало над укладанням цієї угоди з Латвійською Республікою ще з 2023 року. Варто зазначити, що подібні домовленості про взаємне визнання водійських посвідчень Україна вже має з кількома країнами світу, включаючи Італію, Іспанію, Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems