Українці в Латвії зможуть обмінювати свої водійські права без складання іспитів — Finance.ua

Українці в Латвії зможуть обмінювати свої водійські права без складання іспитів Сьогодні 22:49 — Технології&Авто

Українці в Латвії зможуть обмінювати свої водійські права без складання іспитів

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди з урядом Латвії про взаємне визнання та обмін національних водійських посвідчень. Згідно з новими правилами, українці зможуть обмінювати свої водійські права в Латвії без необхідності складання додаткових іспитів. Аналогічні умови будуть діяти і для латвійських громадян в Україні, пише ukrainepuls

Після остаточного укладання угоди наші співвітчизники будуть звільнені від проходження теоретичних та практичних випробувань при обміні українського посвідчення водія на латвійське.

Раніше українцям, які проживали в Латвії понад рік, доводилося складати теоретичний та практичний іспити для отримання місцевого водійського посвідчення. Ці вимоги не стосувалися осіб зі статусом тимчасового захисту, які могли використовувати українські права протягом усього терміну дії захисту.

МВС України працювало над укладанням цієї угоди з Латвійською Республікою ще з 2023 року. Варто зазначити, що подібні домовленості про взаємне визнання водійських посвідчень Україна вже має з кількома країнами світу, включаючи Італію, Іспанію, Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати.

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