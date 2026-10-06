Дешевих авто стало менше: як змінився ринок вживаних машин (інфографіка)

Наприкінці вересня на сайті Auto.ria було на 4 781 вживаний легковик менше, ніж 31 серпня (−1,5%)

У вересні 2026 року на Auto. ria стало менше вживаних легковиків: 309 570 на кінець місяця проти 314 351 наприкінці серпня. Медіанна ціна в оголошеннях водночас піднялася на $200 — до $9 500. Але це не означає, що кожен автомобіль подорожчав.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Вибір автомобілів скоротився

Наприкінці вересня на сайті Auto. ria було на 4 781 вживаний легковик менше, ніж 31 серпня (−1,5%). Упродовж місяця з’явилося 103 871 нове оголошення — на 5% менше, ніж у серпні (109 380).

Як це зазвичай буває, частину машин виставляли повторно. Конкретних авто (на основі унікальних VIN) зафіксували 69 030 проти 76 360 у серпні (−9,6%).

Із 314 351 авто, які були на майданчику 31 серпня, до 30 вересня залишилися 249 816. Тобто за цей час 64 535 машин вибули з активних оголошень, натомість 59 754 поповнили вересневий залишок. Різниця між цими двома потоками і дала мінус 4 781 авто: вибір помітно оновлювався, просто нових варіантів виявилося менше, ніж тих, що зникли.

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На 30 вересня за всі 309 570 вживаних легковиків в активних оголошеннях продавці сумарно просили $4,34 млрд. Наприкінці серпня — $4,35 млрд, тобто приблизно на $8 млн більше. Машини, що вибули між двома зрізами, мали сукупну ціну $906,55 млн; ті, що поповнили вересневу пропозицію, — $906,75 млн.

Отже, за майже незмінної вартості «вітрини» її склад помітно оновився. Важливо розуміти, що це сума цін в оголошеннях, а не виручка від продажів.

Чому медіанна ціна зросла на $200

Медіана — це ціна посередині списку всіх оголошень, а не просто середній цінник «типового» Passat чи Octavia. В аналітиці цін цей показник краще відображає ситуацію, адже показує не «середнє по палаті» значення, а враховує всю пропозицію на ринку.

На 31 серпня медіана легкових авто в Україні становила $9 300, на 30 вересня — $9 500 (+2,2%). Зросли й межі нижньої та верхньої чвертей пропозиції: з $4 900 до $4 999 і з $17 000 до $17 350 відповідно.

У серпні щоденна медіана піднялася з $9 200 до $9 300. Вересень почався з $9 350, а уже 11 вересня показник досяг $9 500 і залишався на цій позначці до кінця місяця.

Медіанна ціна за день, eauto.org.ua

Водночас вирішальним для оцінки ситуації є порівняння 249 816 автомобілів, які залишалися на майданчику в обидві дати. Їхня медіана не змінилася: $9 300 у серпні та стільки ж у вересні. Натомість у автомобілів, які були лише в серпневій пропозиції, медіана становила $9 500, а в тих, що додалися до вересневої, — $10 500.

Експерти пояснюють, що загальна медіана може піднятися, коли дешевих машин стає менше. У вересні 2026 року авто дешевше $5 000 справді поменшало, а різниця між дешевшими машинами, що вибули, і дорожчим поповненням помітна безпосередньо.

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Дешевих авто стало менше

На кінець вересня менш як $5 000 просили за 77 790 автомобілів, тоді як у серпні таких було 80 569. Їхня частка зменшилася з 25,6% до 25,1% — це незначна зміна. Водночас частка машин від $20 000 дещо зросла: з 19,2% до 19,6%.

Найбільше оголошень зібрали два сусідні діапазони: $10 000−19 999 (87 773 авто) і $5 000−9 999 (83 228).

Як змінилася цінова структура вживаних авто, eauto.org.ua

Отже, нижня частина вибору звузилася, а дорожчих пропозицій стало відносно більше.

Які моделі представлені найбільше

За кількістю оголошень лідирує Volkswagen — 35 131 авто (+1,1% до ціни), або 11,3% усієї вересневої пропозиції.

Далі йдуть Audi (22 291; +1,2% до ціни), BMW (21 812; +2,3% до ціни), Ford (17 559; +1,8% до ціни) і Mercedes-Benz (15 901; +3,6% до ціни).

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У другій п’ятірці — Renault (15 880; +0,8% до ціни), Skoda (13 380; +1,3% до ціни), Nissan (13 305; +0,9% до ціни), Opel (12 930; медіанна ціна без змін) і ВАЗ/Lada (11 876; +0,5% до ціни).

Серед моделей найбільше пропонували до продажу Volkswagen Passat — 10 290. За ним — Skoda Octavia (7 650), Volkswagen Golf (7 024), BMW X5 (4 607) та BMW 5 Series (4 605). Десятку доповнюють Audi A6 (4 468), Renault Megane (4 380), BMW 3 Series (4 237), Ford Focus (4 060) і Audi A4 (3 961).

Топ-10 моделей, eauto.org.ua

Медіанна ціна Volkswagen Passat за місяць знизилася на 0,5%, у Ford Focus не змінилася; в решти восьми моделей зросла. Найбільший приріст у цій десятці — в Audi A6 (+2,5%).

Вік авто в продажу

59,4% вересневої пропозиції становили автомобілі 2013 року випуску та старші, тобто віком від 13 років. Наприкінці серпня їхня частка була трохи більшою — 59,8%.

Найчастіше українці пропонують авто 2008 року випуску: 21 088 машин на 30 вересня проти 21 678 місяцем раніше. Це 6,8% усієї нинішньої пропозиції.

Вік авто в продажу, eauto.org.ua

Як оцінити свій автомобіль

Покупцеві варто порівнювати оголошення тієї самої моделі та покоління, враховуючи близький рік випуску, пробіг, двигун, комплектацію, історію та стан автомобіля.

Продавцеві — дивитися, скільки аналогічних автомобілів зараз є на ринку та як швидко з’являються нові.

Якщо аналогів мало, загальна медіана $9 500 нічого не підкаже про реалістичну ціну конкретного автомобіля.

Також варто враховувати, що ціна в оголошенні — це не ціна угоди, а радше точка початку переговорів, оскільки в більшості випадків на ринку присутній торг.

Що відбувається з цінами

На Auto. ria стало трохи менше вживаних легковиків, однак це не означає застою на ринку. За місяць з активної пропозиції вибули 64 535 автомобілів, а 59 754 з’явилися в ній.

Загальна медіана піднялася на $200, проте для майже 250 тисяч автомобілів, які залишалися в оголошеннях в обидві дати, вона не змінилася. Поповнення пропозиції було дорожчим за автомобілі, які вибули.