Найпопулярніші нові авто у світі в 2026 році

За підсумками січня-серпня 2026 року світові продажі легкових авто становили 55 032 401 од. Це на 3,2% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Focus2move, пише «Укравтопром».

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Деякі моделі продовжують нарощувати продажі навіть в умовах зниження загального попиту.

Це свідчить про те, що результати дедалі більше визначаються конкурентоспроможністю конкретних моделей, а не єдиною для всього ринку тенденцією.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі: