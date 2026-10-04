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Найпопулярніші нові авто у світі в 2026 році

Технології&Авто
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Tesla Model Y
Tesla Model Y
За підсумками січня-серпня 2026 року світові продажі легкових авто становили 55 032 401 од. Це на 3,2% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Про це повідомляє Focus2move, пише «Укравтопром».
Деякі моделі продовжують нарощувати продажі навіть в умовах зниження загального попиту.
Це свідчить про те, що результати дедалі більше визначаються конкурентоспроможністю конкретних моделей, а не єдиною для всього ринку тенденцією.
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі:
  • Tesla Model Y (+9.6%);
  • Toyota Corolla (-3.0%);
  • Ford F-series (-7.6%);
  • Toyota Rav4 (-25.2%);
  • Honda CR-V (-1.3%);
  • Chevrolet Silverado (-3.1%);
  • Toyota Camry (+3.1%);
  • Hyundai Tucson (+1.3%);
  • Kia Sportage (+1.4%);
  • Volkswagen Tiguan (+6.2%).
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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