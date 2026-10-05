Toyota, Renault та Skoda: які нові авто купували українці у вересні

У вересні українці придбали 4 881 новий легковий автомобіль. Найпопулярнішою моделлю місяця стала Toyota RAV-4, яка випередила Renault Duster.

Про це повідомляє « Укравтопром ».

Топ-10 найпопулярніших моделей

За даними фахівців, до десятки лідерів за кількістю проданих нових авто у вересні увійшли:

Toyota RAV-4 — 340 авто; Renault Duster — 329; Skoda Kodiaq — 184; Hyundai Tucson — 165; BYD Sea Lion 06 — 145; Volkswagen Touareg — 140; Toyota Camry — 137; Toyota LC Prado — 119; Skoda Octavia — 111; Mazda CX-5 — 108.

7 запитань, які варто поставити в автосалоні перед купівлею авто

Купівля нового автомобіля — це не лише вибір моделі та ціни. Щоб після оформлення угоди не з’ясувалося, що потрібної функції немає, обслуговування коштує дорожче, а дитяче крісло не поміщається на задньому сидінні, експерти Consumer Reports радять перевірити кілька речей ще в автосалоні.

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1. Які системи безпеки встановлені

Не всі активні системи безпеки входять до стандартної комплектації — частина може бути доступна лише в окремих пакетах опцій. Крім того, автовиробники часто використовують різні назви для однакових технологій.

Експерти радять заздалегідь перевірити комплектацію конкретної моделі, а в автосалоні уточнити у продавця, які функції встановлені саме на автомобілі, який ви плануєте купити. Після цього варто звірити інформацію з наклейкою на вікні авто.

Під час тест-драйву також радять перевірити автоматичне екстрене гальмування, якість зображення камери заднього виду, роботу попередження про автомобіль у «сліпій» зоні та можливість налаштувати чутливість систем.

2. Скільки коштуватиме обслуговування

Деякі нові автомобілі мають безкоштовне технічне обслуговування, наприклад заміну мастила та ротацію шин, але це залежить від конкретного авто та умов продавця.

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Фахівці радять одразу з’ясувати, які роботи входять у безкоштовне обслуговування, скільки разів їх можна виконати та протягом якого терміну діє така пропозиція. Усе це краще отримати в письмовому вигляді.

Також варто попросити рекомендований графік техобслуговування і перевірити, чи потрібно обслуговувати автомобіль саме в цьому дилерському центрі.

3. Чи вистачить місця для пасажирів і багажу

Цифри про об’єм салону та багажника не завжди показують, наскільки автомобіль зручний у реальному житті. Тому у Consumer Reports радять не обмежуватися характеристиками на сайті.

Потрібно сісти на задні сидіння, перевірити місце для ніг і голови, а якщо є третій ряд — оцінити, чи буде там достатньо простору для пасажирів. Якщо вам потрібно перевозити конкретні речі, наприклад візок або переноску для тварини, варто взяти їх із собою та перевірити, чи помістяться вони в багажник.

Для сімей із маленькими дітьми радять також принести власні дитячі крісла й перевірити, наскільки легко їх встановити та чи залишається достатньо місця для інших пасажирів.

4. Як працює мультимедійна система

Чим технологічнішим стає автомобіль, тим більше часу може знадобитися, щоб розібратися з його функціями. Тому експерти радять протестувати мультимедійну систему ще під час тест-драйву.

Перевірте, чи зрозумілі кнопки, меню та налаштування. Також не варто автоматично припускати, що в комплектації будуть певні роз’єми або функції: через обмеження постачання деякі автовиробники прибирають навіть обладнання, яке раніше було стандартним.

Перед купівлею варто ще раз звірити список опцій на наклейці конкретного автомобіля — особливо якщо певна функція для вас важлива.

5. Чи варто чекати на іншу комплектацію

Якщо автомобіль подобається, але в ньому немає потрібного кольору, опцій або додаткових систем безпеки, експерти радять не поспішати з покупкою.

Можна розширити пошук і перевірити пропозиції інших дилерів. Автомобіль із потрібною комплектацією можуть доставити з іншого регіону.