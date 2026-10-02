Авто по 1 грн і мільярдні обороти: Гетманцев розповів про тіньовий ринок вживаних автомобілів

Близько 92% ринку вживаних автомобілів в Україні перебуває в тіні, а його обсяг становить близько 20 млрд грн. За вісім місяців 2026 року 2026 автомобілів офіційно зареєстрували за ціною 1 грн, ще 84 тисячі — дешевше ніж за 50 тис. грн. Попри перевірки та доручення контролюючим і правоохоронним органам, ситуація на ринку за останній рік практично не змінилася.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Яка частина авторинку перебуває в тіні

За словами Гетманцева, за даними одного з маркетплейсів, серед 950 продавців автомобілів з ознаками тіньової діяльності на 16 автомобільних мереж припадає 35% усіх пропозицій продажу авто у 2026 році.

Загалом тіньовий ринок вживаних автомобілів, за експертними оцінками, становить близько 20 млрд грн.

Окремо Гетманцев звернув увагу на продаж автомобілів за штучно заниженими цінами. За даними МВС, протягом січня-серпня 2026 року 2026 автомобілів продали за 1 грн, а ще 84 тисячі дешевше ніж за 50 тис. грн.

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Він закликав Державну податкову службу та Бюро економічної безпеки перевіряти реальну вартість таких автомобілів і повноту сплати податків.

«Виникає просте питання до Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки: скільки ще автомобілів мають продати за 1 гривню, щоб нарешті перевірити їхню реальну вартість та повноту сплати податків?», — наголосив нардеп.

Скільки автомобілів продають через великі мережі

«Продажем автомобілів займаються всі, кому не лінь. Великі мережі, тисячі оголошень, мільйонні обороти. А офіційно — кілька десятків ФОПів, мінімальні податки та майже жодного проданого автомобіля», — пише Гетманцев.

Він навів приклади діяльності трьох автомобільних мереж за перше півріччя 2026 року.

У Global Auto Logistic було 8 784 оголошення, з яких 1 039 автомобілів позначені як продані. Водночас, за даними МВС, було продано 131 автомобіль. Сума сплачених податків становила 731 тис. грн.

У Boss Auto розмістили 4 485 оголошень, а 511 автомобілів позначили як продані. За даними МВС, продажів було лише три. Сплачена сума податків становила 1,06 млн грн.

У Pan American було 2 880 оголошень, 139 автомобілів позначили як продані. Водночас, за даними МВС, продажів не зафіксували. Сума сплачених податків становила 31,7 тис. грн.

За словами Гетманцева, ці три мережі потрапили в поле зору тимчасової слідчої комісії.