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Понад 640 млн грн: фінмоніторинг викрив підозрілі операції з коштами на дрони

Кримінал
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Кошти перераховували компаніям і ФОП з ознаками фіктивності
Кошти перераховували компаніям і ФОП з ознаками фіктивності
Державна служба фінансового моніторингу України виявила схему, за якою частина державних коштів, призначених для закупівлі безпілотників для українських захисників, могла осідати на рахунках компаній з ознаками фіктивності. Загальна сума підозрілих операцій перевищує 640 млн грн, серед яких були й державні кошти.
Про це повідомила пресслужба відомства.

Через рахунки постачальника пройшли десятки мільярдів гривень

У 2025−2026 роках через рахунки постачальника продукції оборонного призначення пройшли десятки мільярдів гривень. Частина цих коштів надійшла від державних замовників оборонної сфери, зокрема як оплата за безпілотні авіаційні комплекси. Ще частина — від благодійних фондів, громадських організацій та державних органів.
Водночас фінмоніторинг виявив ознаки завищення вартості продукції.
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Кошти перераховували компаніям і ФОП з ознаками фіктивності

Частину коштів перераховували групі компаній і ФОП нібито за товари, комплектуючі, послуги переробки та обладнання. Ці операції мали суто формальний характер: за ними не було ні реального руху активів, ні виконаних робіт, ні наданих послуг.
З окремими контрагентами фінансові установи неодноразово розривали ділові відносини, з деякими навіть тричі. Причиною була підозра у фіктивному підприємництві та транзиті коштів.
«Схему встановили завдяки нашому аналізу фінансових операцій, інформації від суб’єктів первинного фінансового моніторингу та даним правоохоронців. Матеріали передано до правоохоронних органів», — розповів голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Державна служба фінансового моніторингу розслідує схему відмивання коштів, отриманих унаслідок шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу пов’язаних із нею компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняФінансовий моніторингСхеми
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