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БЕБ викрило «конвертаційний центр» з оборотом 500 млн грн на місяць

Кримінал
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БЕБ провело 50 обшуків
БЕБ провело 50 обшуків, www.gp.gov.ua
Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка використовувала «конвертаційний центр» для легалізації та виведення тіньових коштів через операції з криптовалютою.
Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.

Через «конверт» щомісяця проходило близько 500 млн грн

За даними БЕБ, учасники злочинної схеми організували роботу «конвертаційного центру» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн.
З 2023 року через нього пройшло 23,5 млрд грн. Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.
Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн
Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн, www.gp.gov.ua

У Києві, Харкові та Одесі провели 50 обшуків

БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора провело масштабну спецоперацію. Обшуки відбулися в Києві, Харкові та Одесі. Загалом правоохоронці провели 50 обшуків. Під час слідчих дій вилучили мільйонні суми необлікованої готівки.
Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
Під час слідчих дій вилучили мільйонні суми необлікованої готівки
Під час слідчих дій вилучили мільйонні суми необлікованої готівки, www.gp.gov.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняБЕБПрокуратураКриптовалютаСхеми
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