БЕБ викрило «конвертаційний центр» з оборотом 500 млн грн на місяць Сьогодні 14:33 — Кримінал БЕБ провело 50 обшуків, www.gp.gov.ua

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка використовувала «конвертаційний центр» для легалізації та виведення тіньових коштів через операції з криптовалютою.

Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.

Через «конверт» щомісяця проходило близько 500 млн грн

За даними БЕБ, учасники злочинної схеми організували роботу «конвертаційного центру» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн.

З 2023 року через нього пройшло 23,5 млрд грн. Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.

Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн, www.gp.gov.ua

У Києві, Харкові та Одесі провели 50 обшуків

БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора провело масштабну спецоперацію. Обшуки відбулися в Києві, Харкові та Одесі. Загалом правоохоронці провели 50 обшуків. Під час слідчих дій вилучили мільйонні суми необлікованої готівки.

Учасникам схеми вже повідомили про підозру.