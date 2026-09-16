У Києві привласнили 137 млн грн на подарованих Варшавою вагонах метро
Варшавський метрополітен мав безоплатно передати 60 вагонів
Кому повідомили про підозру
- експосадовець комунального підприємства «Київський метрополітен»;
- три службовці комунального підприємства;
- два співорганізатори злочину;
- директор підконтрольної компанії.
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