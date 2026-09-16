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У Києві привласнили 137 млн грн на подарованих Варшавою вагонах метро

Кримінал
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Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу, яка заволоділа 137,5 млн грн комунального підприємства «Київський метрополітен».
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Варшавський метрополітен мав безоплатно передати 60 вагонів

Наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен погодився безоплатно передати КП «Київський метрополітен» 60 вагонів метро.
Для організації їх доставки до Києва комунальне підприємство у 2023 році провело низку тендерів на закупівлю транспортно-експедиційних послуг. Перемогу в них здобула наперед визначена компанія, яка запропонувала транспортування за значно завищеною ціною на загальну суму 190 млн грн.
Після отримання оплати для приховування злочину кошти з рахунку компанії переказали на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордоном. Надалі частину цієї суми сплатили реальному перевізнику, а решту, 137,5 млн грн, учасники схеми залишили собі.
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Кому повідомили про підозру

Серед підозрюваних:
  • експосадовець комунального підприємства «Київський метрополітен»;
  • три службовці комунального підприємства;
  • два співорганізатори злочину;
  • директор підконтрольної компанії.
Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
За матеріалами:
Finance.ua
НАБУСАПКримінальне провадження
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