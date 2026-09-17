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На Львівщині викрили виробників підробок Moncler та Apple: збитки понад 98 млн грн

Кримінал
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Учасники групи мали чітко розподілені ролі
Учасники групи мали чітко розподілені ролі, esbu.gov.ua
У Львівській області викрили організовану групу, яка налагодила виробництво та збут підробленого одягу, взуття й головних уборів торговельної марки Moncler, а також навушників і годинників під виглядом продукції Apple.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Як працювала організована група

Слідство встановило, що з серпня 2025 року організатор групи — фізична особа-підприємець із міста Буськ Золочівського району — залучив до протиправної діяльності ще сімох осіб, серед яких його дружина та спільники.
Учасники групи мали чітко розподілені ролі. Двоє фігурантів облаштували та контролювали роботу швейних цехів, де виготовляли одяг і наносили на нього підроблені бирки та етикетки. Ще двоє перевозили тканину, фурнітуру й готову продукцію між цехами, складом і торговими точками. Інший учасник реалізовував контрафакт через магазин у Львові.
Підробки Moncler та Apple продавали через магазини й онлайн
Підробки Moncler та Apple продавали через магазини й онлайн, esbu.gov.ua
Також до схеми залучили пособника, який у власній друкарні виготовляв бирки та цінники з підробленими знаками для товарів і послуг.

Де продавали контрафакт

Продукцію рекламували та продавали через сторінки в соціальній мережі «Інстаграм», канал у месенджері «Телеграм», обліковий запис на маркетплейсі «Пром.юа» та власний інтернет-магазин.
Під час обшуків у двох магазинах, складському приміщенні, двох швейних цехах та за місцем проживання організатора вилучили велику партію підробленого одягу, взуття, головних уборів, навушників і годинників.
Двоє фігурантів облаштували та контролювали роботу швейних цехів, де виготовляли одяг і наносили на нього підроблені бирки та етикетки
Двоє фігурантів облаштували та контролювали роботу швейних цехів, де виготовляли одяг і наносили на нього підроблені бирки та етикетки, esbu.gov.ua
Також вилучено обладнання та матеріали, які використовували для виготовлення контрафактної продукції.
Загальна сума збитків, завданих правовласникам торговельних марок, перевищує 98 млн грн.

Учасникам повідомили про підозру

Учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаків для товарів та послуг, вчинене організованою групою, що завдало матеріальної шкоди), а пособнику схеми — за ч. 5 ст. 27 — ч. 3 ст. 229 ККУ. Організатору групи додатково повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 229 ККУ у зв’язку з продажем контрафактної електроніки.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняБЕБШахраї
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