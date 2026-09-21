БЕБ викрило конвертаційний центр з оборотом 23,5 млрд грн: деталі

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь. За результатами 50 обшуків вилучено понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського писав, що правоохоронці викрили злочинну організацію, яка використовувала «конвертаційний центр» для легалізації та виведення тіньових коштів через операції з криптовалютою. В БЕБ розповіли деталі.
Як працювала мережа конвертаційних центрів
Слідство встановило, що схема діяла з 2023 року. До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України.
Для проведення незаконних фінансових операцій вони використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та створених без мети господарської діяльності. Також у схемі було задіяно понад 8 тисяч ФОПів.
Конвертаційні центри надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та виведення коштів у тінь.
Механізм полягав у тому, що підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг. Фактично такі операції не здійснювалися, а відповідні фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку, податковій звітності.
Надалі кошти перераховували на рахунки інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців.
Частину грошей використовували для придбання криптовалюти, після чого конвертували у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів.
Загальний обсяг конвертації становить 23,5 млрд грн.
Під час обшуків вилучили понад 130 млн грн
Правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. За результатами слідчих дій вилучено готівку на понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті.
Також вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств та бухгалтерську документацію щодо фінансово-господарських операцій за участі підконтрольних компаній, фізичних осіб, які можуть свідчити про злочинну діяльність.
Шістьом учасникам повідомили про підозру
Наразі шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру за:
ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній);
ч. 4 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією);
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
ч. 2 ст. 205−1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи);
ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ та з іншими засобами доступу до банківських рахунків);
ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).