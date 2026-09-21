БЕБ викрило конвертаційний центр з оборотом 23,5 млрд грн: деталі Сьогодні 17:30 — Кримінал Шістьом учасникам повідомили про підозру

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь. За результатами 50 обшуків вилучено понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського писав , що правоохоронці викрили злочинну організацію, яка використовувала «конвертаційний центр» для легалізації та виведення тіньових коштів через операції з криптовалютою. В БЕБ розповіли деталі.

Як працювала мережа конвертаційних центрів

Слідство встановило, що схема діяла з 2023 року. До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України.

Для проведення незаконних фінансових операцій вони використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та створених без мети господарської діяльності. Також у схемі було задіяно понад 8 тисяч ФОПів.

Конвертаційні центри надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та виведення коштів у тінь.

Механізм полягав у тому, що підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг. Фактично такі операції не здійснювалися, а відповідні фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку, податковій звітності.

Надалі кошти перераховували на рахунки інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців.

Частину грошей використовували для придбання криптовалюти, після чого конвертували у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів.

Загальний обсяг конвертації становить 23,5 млрд грн.

Під час обшуків вилучили понад 130 млн грн

Правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. За результатами слідчих дій вилучено готівку на понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті.

Також вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств та бухгалтерську документацію щодо фінансово-господарських операцій за участі підконтрольних компаній, фізичних осіб, які можуть свідчити про злочинну діяльність.

Шістьом учасникам повідомили про підозру

Наразі шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру за:

ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній);

ч. 4 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 2 ст. 205−1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи);

ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ та з іншими засобами доступу до банківських рахунків);

ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).