Понад 630 млн грн у різній валюті: БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників

Детективи Бюро економічної безпеки України вилучили понад 630 млн грн у різній валюті під час масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів.

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Тіньова фінансова мережа

За даними БЕБ, спільно з Офісом генерального прокурора детективи викрили фінансову мережу, через яку з легального обороту щороку виводили десятки мільярдів гривень. Справу розслідують за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Як уточнили в Офісі Генерального прокурора, мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали «перестановками». Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку.

Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було. Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.

Для конспірації учасники мережі використовували приховані сховища, тайники та навіть тунелі для зберігання готівки. Діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру.

В мережі також використовували спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

Провели 30 обшуків

Детективи БЕБ провели одночасно 30 обшуків на визначених об’єктах, зафіксували необхідні докази та довели заплановані слідчі дії до кінця.

Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали. Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.