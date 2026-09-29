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У 19 країнах Європи викрили схему з продажу вживаних телефонів під виглядом нових

Кримінал
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Злочинні організації продали понад 1 мільйон вживаних мобільних телефонів, видаючи їх за нові
Злочинні організації продали понад 1 мільйон вживаних мобільних телефонів, видаючи їх за нові
Поліція провела рейди в 19 європейських країнах у зв’язку з підозрою у шахрайстві, пов’язаному з продажем мобільних телефонів через інтернет, збитки від якого склали близько 300 млн євро.
Про це повідомила пресслужба Європейської прокуратури (EPPO), передає «Європейська правда».

Як працювала схема

Як зазначили у відомстві, злочинні організації продали понад 1 мільйон вживаних мобільних телефонів, видаючи їх за нові.
Зокрема, злочинна організація, як стверджується, збирала мобільні телефони зі вживаних комплектуючих у Гонконзі та Об’єднаних Арабських Еміратах, а потім відправляла їх — очищеними та упакованими як нові мобільні телефони — до Нідерландів. Згодом їх транспортували на склади в Німеччині та продавали на інтернет-майданчиках кінцевим споживачам по всьому ЄС.

У 19 країнах провели понад 160 обшуків

З суботи по всій Європі було проведено понад 160 обшуків. Процесуальні дії проводили 1 770 співробітників поліції, податкових та митних органів у 19 країнах (Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Іспанія, Швейцарія та Нідерланди), а у Великій Британії було допитано свідка.
У результаті в Австрії, Німеччині та Іспанії було заарештовано сімох підозрюваних, зокрема двох лідерів організації.
Імовірне шахрайство також призвело до збитків для кількох країн ЄС у вигляді недоотриманого податку на додану вартість (ПДВ) на суму понад 30 млн євро.
За матеріалами:
Європейська правда
ШахрайствоСмартфониЄСКримінальне провадження
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