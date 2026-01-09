Хто потрібен оборонним компаніям: аналіз ринку deftech-вакансій Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

У IV кварталі 2025 року кількість вакансій у секторі оборонних технологій (deftech) досягла рекордного рівня.

Про це свідчать дані Dou.

Як зросла кількість deftech-вакансій за рік

У IV кварталі 2025 року на jobs.dou.ua було опубліковано 1 940 вакансій у deftech-секторі. Це на 17,2%, або на 334 вакансії, більше, ніж у III кварталі, і є найвищим квартальним показником за весь рік.

Загалом у 2025 році з’явилося 5 915 deftech-вакансій. Для порівняння, у 2024 році їх було 2 283 — на 61,4% менше. Кількість вакансій у deftech перевищила річні показники в окремих ІТ-категоріях: зокрема QA, а також Python і AI/ML разом узятих.

Найбільший місячний приріст вакансій у 2025 році зафіксовано в лютому — плюс 189 позицій. У грудні кількість нових вакансій перевищила 700, що стало рекордом року.

Конкуренція

Наприкінці року конкуренція між кандидатами продовжила знижуватися. У IV кварталі 2025 року на одну deftech-вакансію в середньому припадало 7,3 відгука, тоді як у III кварталі цей показник становив 8,2.

Рівень конкуренції в deftech залишається нижчим, ніж у класичному ІТ-секторі. Для порівняння, на одну frontend-вакансію в ІТ може припадати понад 80 відгуків. У deftech конкуренція наближена до рівня вакансій Engineering Manager в ІТ.

У попередні роки конкуренція була вищою:

у IV кварталі 2023 року — 15,4 відгука на вакансію;

у IV кварталі 2024 року — 9,9.

Найпопулярніші спеціалізації в deftech

Серед технічних напрямів найбільший попит зафіксовано на Hardware-фахівців. У IV кварталі було відкрито 321 вакансію. Для порівняння, на початку 2025 року таких позицій було 218, а наприкінці 2024 року — 140. Таким чином, річний попит на hardware-спеціалістів зріс більш ніж удвічі.

Стабільно високим залишається попит на Embedded-спеціалістів (167 вакансій) та QA (75 вакансій).

Частка Embedded-позицій у deftech суттєво вища, ніж в ІТ: у 2025 році в ІТ-секторі було близько 1 000 Embedded-вакансій із понад 78 тис., тоді як у deftech — 512 із майже 6 тис.

Найменше вакансій відкривали для Data Engineer, ERP/CRM-фахівців та C-level позицій. Порівняно з III кварталом зросла кількість вакансій у напрямах Security (+25), Design (+22) та Analyst (+25).

Також збільшився попит на Python (+18), Front End (+10) та C++ спеціалістів (+25).

Серед нетехнічних посад найчастіше шукали HR-фахівців — 133 вакансії. Найменший попит зафіксовано на Office Manager, Assistant та Legal.

Де найбільша конкуренція

Як і в III кварталі 2025 року, найбільше відгуків отримували вакансії Project Manager — у середньому 20,1 на позицію. Високою залишалася конкуренція й серед QA — 15,4 відгука на вакансію.

Зросла кількість відгуків і на вакансії Product Manager — 16,8 проти 14,3 у III кварталі. Активніше почали відгукуватися DevOps-фахівці (11,7 проти 7,3) та Front End спеціалісти (73,5 проти 36,4).

Натомість кількість відгуків на AI/ML-вакансії зменшилася — 4,2 проти 10,1 у попередньому кварталі.

Серед нетехнічних позицій знизилася конкуренція на Sales (11,6 проти 14,2), але зросла на Support (11,3 проти 8,9).

Який досвід потрібен роботодавцям

Найбільше вакансій у deftech пропонують кандидатам із досвідом роботи від 1 до 3 років — 604 позиції. Також зросла кількість вакансій для спеціалістів із досвідом 3−5 років: з 368 у III кварталі до 485 у IV кварталі.

Для кандидатів із досвідом понад 5 років у IV кварталі було відкрито 233 вакансії — на 60 більше, ніж у попередньому кварталі.

Для фахівців без досвіду пропозицій значно менше — лише 21 вакансія.

Традиційно найбільше спеціалістів шукають у Києві — 1571 вакансія. Трохи побільшало пропозицій у Львові — зі 103 III кварталі до 159 у IV кварталі. Щодо віддалених вакансій динаміка майже незмінна — 158 позицій проти 173 у попередньому кварталі.

