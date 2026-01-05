Центри рекрутингу ЗСУ отримали доступ до реєстру «Оберіг»: підписано закон Сьогодні 16:31 — Казна та Політика

Центри рекрутингу ЗСУ отримали доступ до реєстру «Оберіг»: підписано закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4720-IX (законопроєкт № 14238), який розширює перелік органів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Метою документа є підвищення ефективності роботи центрів рекрутингу Збройних сил України у питаннях набору громадян на військову службу за контрактом. Закон має забезпечити доукомплектування військових частин вмотивованим особовим складом.

Хто отримав доступ до реєстру «Оберіг»

Згідно з законом, центри рекрутингу Збройних сил України включені до переліку суб’єктів, які беруть участь у веденні реєстру «Оберіг».

Це означає, що рекрутингові центри отримують доступ до бази даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів для рекрутингу громадян на військову службу за контрактом.

Очікується, що такий підхід дозволить забезпечити адресний підбір кандидатів, прискорити рекрутингові процеси та перевести комплектування на цифрову модель з дотриманням вимог законодавства і захисту персональних даних.

Хто вестиме Реєстр призовників і резервістів

Законом внесено зміни до Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Відповідно до них органами ведення Реєстру є:

Міністерство оборони України;

районні та об’єднані районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;

міські, районні у місті та об’єднані міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;

центри рекрутингу Збройних Сил України;

Центральне управління Служби безпеки України та регіональні органи СБУ;

відповідні підрозділи розвідувальних органів України.

Статус і функції центрів рекрутингу ЗСУ

Змінами до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначено, що центри рекрутингу Збройних сил України є окремими підрозділами, які утворюються у видах та окремих родах військ ЗСУ і здійснюють ведення військового обліку.

Центри рекрутингу відповідають за реалізацію завдань з розвитку спроможностей щодо набору громадян України на військову службу за контрактом на посадах рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Крім того, вони здійснюють набір до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з військовими інститутами, факультетами, кафедрами та відділеннями військової підготовки, а також до закладів фахової передвищої військової освіти.

Читайте також Уряд затвердив нові контракти для військових

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав про те, що на початку 2026 року в Україні планують запровадити низку важливих змін у сфері військової служби та соціального захисту захисників. Серед ключових нововведень — перехід на нову систему військових контрактів, підвищення базового грошового забезпечення та посилення підтримки ветеранів.

Зокрема, передбачається впровадження контрактів із чітко визначеними строками служби — від 1 до 5 років, а також гарантована відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення тривалого контракту. Окремо обговорюється підвищення базового грошового забезпечення для нових контрактників до 50−60 тис. гривень зі збереженням усіх додаткових надбавок і бойових виплат.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.