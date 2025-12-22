Ринок IT вакансій у 2025 році — аналітика Djinni Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Ринок IT вакансій у 2025 році — аналітика Djinni

2025 рік став роком стабільного зростання кількості вакансій в ІТ. Якщо на початку грудня минулого року у пошуку було 7400 пропозицій, то наприкінці 2025 року це вже близько 9400 у вихідні та стабільні 10 тис. у будні.

Про це свідчить аналітика djinni.

Загалом з початку року станом на середину грудня опубліковано понад 90 тис. вакансій. Це на 10% більше, ніж за весь 2024 рік.

Водночас зросла і тривалість публікації вакансій. Якщо раніше вони перебували у пошуку в середньому 13−30 днів, то зараз 17−40 днів.

Один з ключових трендів року — це фулстекізація. Fullstack став найбільшою категорією вакансій для senior кандидатів і посів 3 місце у загальному рейтингу з часткою близько 8,5%.

Другий важливий тренд — це зростання Data Science вакансій. За рік частка цієї категорії в онлайні виросла більше ніж вдвічі. В першому кварталі вона була на 15-му місці за кількістю опублікованих вакансій, а в четвертому — вже на 9-му. І виглядає так, що цей тренд побачить продовження наступного року.

Але найбільше в пошуку вакансій для маркетологів: частка категорії Marketing зараз близько 17% і так триває з середини 2023-го. Останні кілька місяців частка маркетингових вакансій знижується, але оскільки їх все одно вдвічі більше, ніж найближчих конкурентів, навряд чи ця категорія так скоро поступиться першим місцем.

Загальна кількість кандидатів

Загальна кількість кандидатів у пошуку за рік майже не змінилася і становить близько 82 тис.

Водночас суттєво змінилася структура пулу. Частка кандидатів без досвіду знизилася з 18% наприкінці 2023 року до 7,5% у 2025 році. Частка досвідчених спеціалістів зросла з 41% до 49%.

Єдина сфера, де кількість початківців зросла, це дата спеціалісти. Кількість кандидатів без досвіду у цій категорії збільшилася на 20%, а з 1 роком досвіду — на 30%.

Найми

За 11 місяців 2025 року кількість наймів зменшилася на 4% у порівнянні з минулим роком. Для порівняння, у 2024 році падіння становило 20%.

Зниження наймів торкнулося майже всіх професій, але є винятки. Зростання наймів зафіксоване у Talent Acquisition на 8% та Data Related на 7%. Найбільше скорочення у DevOps та менеджерів. Кількість найнятих розробників залишилася без змін.

Топ категорій у наймах:

JavaScript — 9.5% наймів, стільки ж як і минулого року;

QA — 8.3%, минулого року було трохи менше 8%;

Marketing — 5.7%, так само як і минулого року;

Design — 5.3%, було 5.3%;

Python 5.30%, було лише 4%. В абсолютному вимірі найми Python розробників (або дата саєнтистів, які знають Python) зросли аж на 25% порівняно з 11-ма місяцями 2024, і ця категорія піднялася з 7 місце на 5-те.

Найбільше зростання наймів у 2025-му — в категорії Fullstack, аж на 28%. Найми в категорії Project Management, яка минулого року була на 5 місці знизились на 15%. Також відчутне зниження у PHP наймах (-17%), DevOps (-15%) та Node. js (-20%).

Зарплати

Розробників з досвідом 7+ років у 2025 році наймали в середньому на $4500. Це нижче, ніж у попередні три роки.

На інших рівнях досвіду ситуація така ж сама, крім хіба кандидатів без досвіду: їх медіанна зарплата $500, була у 2022-му і залишається зараз.

Але не у всіх категоріях падіння зарплат продовжується. Наприклад, для senior тестувальників зарплати на вищих рівнях досвіду тримаються на одному рівні другий рік поспіль, у senior маркетологів і менеджерів є зростання, а у дата-категоріях зростають зарплати для мідлів.

Зарплати дата спеціалістів з 7+ роками досвіду зараз вищі, ніж у розробників і стабільні другий рік поспіль.

Більше половини Golang розробників з досвідом 3+ роки найняли на $5000 або більше.

Серед DevOps частка дорогих наймів 39% (була 43%), Data Science — 36% (не змінилась), Node. js — 32% (була 40%). Але мабуть найдраматичніше падіння зарплат у джавістів — зараз 28% наймають з 5000 в профілі, було — 49%.

QA i рекрутерів з зарплатою 5 тис. і більше за останні 12 місяців не наймали. Серед розробників найменша частка дорогих в категорії PHP.

Відгуки на вакансії

У 2025 році кандидати надіслали 2,3 млн відгуків, що на 18% менше, ніж торік. Водночас рекрутери стали писати частіше і кількість пропозицій зросла на 21%.

Середня кількість відгуків на одну вакансію у листопаді становила 13,5. У 2023 році цей показник сягав 24.

Найбільше пропозицій, майже 14% отримують маркетологи. Python і JavaScript час від часу міняються місцями в цьому рейтингу. Залежно від місяця вони отримують по 5−6% пропозицій. А от PHP, який колись був в лідерах, зараз ледве потрапляє в десятку, усього лише три з гаком відсотки.

