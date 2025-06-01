У Латвії біженцям виплачуватимуть допомогу на працевлаштування — Finance.ua

У Латвії біженцям виплачуватимуть допомогу на працевлаштування Сьогодні 13:08 — Світ

У Латвії біженцям виплачуватимуть допомогу на працевлаштування

Уряд Латвії перерозподілив 984 200 євро, щоб Державне агентство зайнятості (NVA) могло забезпечити виплату одноразової допомоги на початок трудової діяльності або самозайнятості 1330 українським цивільним особам.

Про це повідомляє lsm.lv.

Скільки коштів виділили

Загальне фінансування на 2025 рік становитиме 1,95 млн євро, повідомили у Міністерстві добробуту.

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Для сприяння інтеграції українських цивільних осіб на ринку праці, допомога на початок трудової діяльності доступна з 7 березня 2022 року, а допомога на початок самозайнятості — з 3 жовтня 2022 року.

Як отримати допомогу

Така підтримка надається один раз, і її виплату забезпечує NVA на підставі заяви.

Щоб отримати допомогу, заява повинна бути подана протягом одного місяця з дати початку трудових відносин.

Розмір допомоги становить одну встановлену в країні мінімальну місячну заробітну плату (740 євро) і не обкладається податком на доходи фізичних осіб.

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На сьогодні допомогу по працевлаштуванню отримали 17 180 українських цивільних осіб, а допомогу на самозайнятість — 637 осіб.

Закон про підтримку цивільних осіб України передбачає, що заходи з надання допомоги українським цивільним особам переважно фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

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