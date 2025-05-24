Як українські біженці впливають на польську економіку — Finance.ua

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Як українські біженці впливають на польську економіку

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Як українські біженці впливають на польську економіку
Як українські біженці впливають на польську економіку
На кінець березня 2025 року в Польщі офіційно проживає понад 992 тисячі українських біженців, що на 40 тисяч більше, ніж рік тому. І якщо така динаміка збережеться, незабаром їхня кількість знову перевищить мільйон — вперше з жовтня 2022 року.
Про це пише видання inpoland.

Внесок українців у польську економіку

Польська економіка відчутно виграє від такої присутності. За даними Польського економічного інституту, лише за 2021−2023 роки внесок трудових мігрантів у зростання ВВП становив 0,5 процентного пункту.
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У випадку українців, які приїхали після початку повномасштабної війни, цей показник ще вищий — 0,8 пункту, або майже третина загального зростання економіки.

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Вигода вимірюється не лише ВВП. Надходження до бюджету від українців у 2024 році зросли на 15,1 мільярда злотих.
За кожен злотий соціальних витрат на допомогу, держава отримує 5,4 злотих податкових надходжень.
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Повний фінансовий баланс — 17,7 млрд доходів проти 3,3 млрд витрат — підтверджує: українці більше дають, ніж отримують.
Попри міфи, українці майже не створюють навантаження на польську систему соціального забезпечення.
Менше 0,33% економічних іммігрантів зареєстровані як безробітні, і лише 0,18% іноземців отримують пенсії. Це мізерні цифри порівняно з користю, яку вони приносять.

Роль українців на ринку праці

Ринок праці теж залежить від українських робітників. 32% компаній визнають, що без іноземців не зможуть виконати замовлення.
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Для 18% — це пряма загроза зупинки бізнесу. І хоча частина підприємств розглядає автоматизацію, людський фактор залишається критичним.
Українці — це не тягар, а ресурс, без якого польська економіка не може далі зростати.
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За матеріалами:
inpoland
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