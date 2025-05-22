Туск про «800 Плюс» для українців у Польщі: «Це не для тих, хто обманює» — Finance.ua

Туск про «800 Плюс» для українців у Польщі: «Це не для тих, хто обманює» Сьогодні 17:12 — Світ

Туск про «800 Плюс» для українців у Польщі: «Це не для тих, хто обманює»

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що гроші польських платників податків не витрачатимуться на тих, хто плете інтриги. Про це повідомляє видання inpoland

Глава уряду прокоментував постулат про те, що допомога «800 Плюс» повинна виплачуватися українцям за умови, що вони живуть, працюють і сплачують податки в Польщі.

«Ми не потерпимо використання грошей польських платників податків тими, хто плете інтриги», — заявив прем’єр.

Туск наголосив, що Польща не може допустити, щоб хтось користувався польською соціальною системою у великих масштабах. Прем’єр пояснив, що ті українці, які живуть у Польщі та виховують тут дітей, і надалі отримуватимуть кошти в рамках програми «800 Плюс». Однак виплат більше не отримають ті, хто обманює (наприклад, проживає в іншій країні, а до Польщі приїздить час від часу).

Таким чином очільник польського уряду підтримав пропозицію Рафала Тшасковського щодо виплати «800 Плюс» тільки тим українцям, які проживають, працюють та сплачують податки у Польщі.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, 1 червня 2025 року набувають чинності нові положення щодо програми «800 Плюс». Однією з ключових змін буде залежність виплати допомоги від виконання дитиною обов’язкову відвідування школи в Польщі. Нові правила найбільше торкнуться сімей з України, чиї діти не залучені до польської системи освіти;

варто зазначити, що 30 квітня закінчився прийом заявок на «800 Плюс», які б забезпечували безперервність виплат. Однак якщо документи подати у травні, гроші надійдуть на рахунок заявника до кінця липня з компенсацією за червень і липень.

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