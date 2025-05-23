Права споживачів у Польщі: як повернути придбаний товар — Finance.ua

Права споживачів у Польщі: як повернути придбаний товар Сьогодні 09:12 — Світ

Права споживачів у Польщі: як повернути придбаний товар

Знати права споживача (prawa konsumenta) варто хоча б для того, щоб вчасно повернути товар, який не підійшов або мав брак.

Із посиланням на uainkrakow розповідаємо про основні права споживачів у Польщі, а також куди покупцям звертатися за допомогою.

Як в Польщі повернути товар без пояснення причини

Які терміни повернення товару, який купили через інтернет

Споживач має право відмовитися від покупки та повернути впродовж 14 днів. Магазин зобов’язаний повернути гроші за покупку через ту саму форму оплати, яку вибрав клієнт. Винятком будуть ситуації, коли клієнт погоджується повернути гроші іншим способом.

Термін повернення відраховують з моменту фізичного отримання товару, тобто з моменту його доставки до покупця.

Право повернення товару в стаціонарному магазині

Стаціонарні магазини не зобов’язані приймати повернені товари від своїх клієнтів. Проте політика повернення впродовж 14-днів стала надзвичайно популярною серед споживачів. В деяких мережах магазинів це може бути навіть 14, 21, 30, 60 днів чи рік, щоб повернути товар.

Політику повернення визначає індивідуально кожна мережа магазинів, і ці положення повинні бути розміщені на вебсайті. Роблячи покупки в стаціонарному магазині, дізнайтеся, які саме там правила у продавця. Може виявитися, що в політиці мережі є якісь обмеження на повернення товару, наприклад, магазин не приймає повернення сережок. Труднощі можуть також виникати з поверненням подарункової картки.

Кожного разу, коли товар повертають, клієнт повинен надати доказ покупки. Це може бути квитанція, підтвердження переказу, повідомлення про підтвердження покупки або навіть показання свідків. Однак, якщо продавець у політиці повернення вкаже, що товар повинен мати чек, то повернути товар у стаціонарному магазині без цього буде неможливо.

Коли продавець не зобов’язаний повернути кошти за товар

Якщо ви купили товар не у підприємця, а у приватної особи , то вона не зобов’язана приймати від вас повернення. Тут все залежить від її доброї волі.

Коли ще не можна повернути товар:

Продавець може не прийняти товар, який був виготовлений на замовлення для покупця, навіть якщо на ньому немає слідів використання.

Можна не розраховувати на повернення деяких товарів, які не підлягають повторному продажу після відкриття пакування, до прикладу, контактні лінзи.

Як повернути бракований товар у Польщі

Ви можете поскаржитися на бракований товар. Дефектом може бути не тільки пошкодження придбаної речі, але й відсутність тих характеристик, які вам обіцяв продавець.

В Польщі така скарга має назву рекламація. Під час цієї процедури покупець може вимагати від продавця або виконавця даної послуги:

ремонт;

заміну товару;

повернення повністю чи частково сплаченої за товар суми, через те, що якість не влаштовує.

У рамках скарги-рекламації ви можете подати заявку на відшкодування, ремонт або заміну товару.

Потім продавець повертає вам сплачені гроші, включно з будь-якими витратами на доставку. Причиною скарги у цьому випадку є бракований товар, а не те що покупець передумав.

Як написати скаргу на товар до продавця

На сторінці Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів є зразки скарг, які можна написати до продавців у Польщі:

скарга на товар — ремонт або заміна;

скарга на товар — вимога знизити ціну після запиту на ремонт або заміни товару;

скарга на товар — відмова від товару після запиту на ремонт або заміну;

скарга на товар — вимога знизити ціну на товар або відмова від товару.

Корисні контакти

У разі виникнення питань можна звернутися до Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів у Польщі на:

інформаційні лінії: 801 440 220, 222 66 76 76 (понеділок-п'ятниця, 08:00 — 18:00),

або

написати лист на email: porady@dlakonsumentow.pl.

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