Ліміти на карткові перекази: що зміниться з літа (як підтвердити доходи) — Finance.ua

Ліміти на карткові перекази: що зміниться з літа (як підтвердити доходи) Сьогодні 09:00 — Фінтех і Картки

Ліміти на карткові перекази: що зміниться з літа (як підтвердити доходи)

Станом на 1 червня 2025 року заплановано чергове посилення обмежень: ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» буде знижено зі 150 до 100 тис. грн на місяць.

Для клієнтів «високого ризику» він залишиться на рівні 50 тис. грн на місяць. Тобто, як бачимо, зміни відбудуться не для всіх клієнтів, а лише для тих, кого банк відніс до категорій «середнього» та «низького ризику».

Для того щоб мати можливість переказувати з банку до банку більші суми, треба буде надати до банку документи, що підтверджують джерело та розмір доходів.

Кого не стосуватимуться обмеження

Обмеження не стосуватимуться клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, включаючи зарплатних клієнтів, а також волонтерів та благодійні організації.

Не будуть обмежувати банки і перекази між власними рахунками клієнтів у межах одного банку.

Як можна підтвердити свої доходи

Підтвердження доходів передбачає отримання документів/інформації в електронній формі. Допускаються такі документи:

сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7;

податкова декларація;

зарплатні відомості;

підтвердження зарахувань від державних органів;

підтверджені прибутки членів сімей;

документи, що підтверджують волонтерську діяльність.

Клієнти банків, які планують здійснювати перекази на суму, що перевищує встановлений місячний ліміт, зобов’язані надати до банку документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.

При отриманні подібних документів банки скасовуватимуть ліміти або встановлюватимуть їх у розмірі, що відповідає фінансовим спроможностям таких клієнтів, у тому числі шляхом контролю сум надходження на рахунки.

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