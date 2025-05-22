Тимчасові контракти замість штатної роботи: у Польщі діє новий тренд на ринку праці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тимчасові контракти замість штатної роботи: у Польщі діє новий тренд на ринку праці

Світ
39
Тимчасові контракти замість штатної роботи: у Польщі діє новий тренд на ринку праці
Тимчасові контракти замість штатної роботи: у Польщі діє новий тренд на ринку праці
У Польщі спостерігається помітна трансформація на ринку праці — дедалі більше роботодавців відходять від традиційної моделі постійного працевлаштування. Замість неї компанії все активніше використовують контракти B2B, тимчасову зайнятість та аутсорсинг.
Про це свідчать результати дослідження Hays, проведеного у першому кварталі цього року серед майже 200 роботодавців та понад 300 працівників, які працюють за гнучкими формами зайнятості, повідомляє видання inpoland.
Серед опитаних 56% компаній планують збільшити кількість тимчасових працівників та зовнішніх субпідрядників. Це суттєве зростання порівняно з 48% минулого року.
Майже 80% роботодавців користуються строковими трудовими договорами, понад половина — контрактами B2B, а дві п’ятих наймають співробітників на підставі договорів підряду. Тимчасову роботу використовує майже кожен третій роботодавець.
Представниця Hays Poland, Барбара Анзорге-Стразінська, пояснює, що причина зростання популярності зовнішніх форм співпраці — не лише економічна гнучкість, а й брак фахівців із необхідними компетенціями. Цьогоріч 48% опитаних вказали саме на потребу в конкретних навичках як основну причину залучення зовнішніх фахівців — удвічі більше, ніж торік.
Читайте також
На думку головного економіста організації «Роботодавці Польщі» Каміла Соболевського, ринок праці в Польщі швидко змінюється через демографічну кризу. Щороку країна втрачає близько 100 тисяч працездатних громадян, і ця цифра буде лише зростати. У таких умовах класична модель «один працівник — одне робоче місце» поступово відходить у минуле.
Польські компанії дедалі частіше стикаються з нестачею кваліфікованих кадрів, тому шукають більш гнучкі рішення — як для себе, так і для потенційних співробітників. А ті, своєю чергою, не завжди прагнуть стабільного офісного графіка і все частіше обирають формат фрілансу, тимчасових контрактів або B2B.

Довідка Finance.ua:

  • за офіційними даними GUS, у першому кварталі 2025 року середня зарплата у Польщі становила 7650 злотих брутто (понад 84 тис. грн);
  • різниця між зарплатами в польських воєводських містах становить кілька тисяч злотих. За даними GUS, у грудні 2024 року найвища середня зарплата брутто була зафіксована у Кракові (10 678,90 злотих), Гданську (10 640,10 злотих) та Варшаві (10 456,10 злотих);
  • з 1 липня 2025 року медичні працівники в Польщі можуть розраховувати на підвищення мінімальної зарплати. Підвищення заробітної плати стосуватиметься десяти професійних груп. Кожній групі було присвоєно трудовий коефіцієнт, який, помножений на середню зарплату по країні, визначає мінімальну заробітну плату.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems