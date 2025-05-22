Тимчасові контракти замість штатної роботи: у Польщі діє новий тренд на ринку праці — Finance.ua

Тимчасові контракти замість штатної роботи: у Польщі діє новий тренд на ринку праці Сьогодні 19:48 — Світ

Тимчасові контракти замість штатної роботи: у Польщі діє новий тренд на ринку праці

У Польщі спостерігається помітна трансформація на ринку праці — дедалі більше роботодавців відходять від традиційної моделі постійного працевлаштування. Замість неї компанії все активніше використовують контракти B2B, тимчасову зайнятість та аутсорсинг.

Про це свідчать результати дослідження Hays, проведеного у першому кварталі цього року серед майже 200 роботодавців та понад 300 працівників, які працюють за гнучкими формами зайнятості, повідомляє видання inpoland

Серед опитаних 56% компаній планують збільшити кількість тимчасових працівників та зовнішніх субпідрядників. Це суттєве зростання порівняно з 48% минулого року.

Майже 80% роботодавців користуються строковими трудовими договорами, понад половина — контрактами B2B, а дві п’ятих наймають співробітників на підставі договорів підряду. Тимчасову роботу використовує майже кожен третій роботодавець.

Представниця Hays Poland, Барбара Анзорге-Стразінська, пояснює, що причина зростання популярності зовнішніх форм співпраці — не лише економічна гнучкість, а й брак фахівців із необхідними компетенціями. Цьогоріч 48% опитаних вказали саме на потребу в конкретних навичках як основну причину залучення зовнішніх фахівців — удвічі більше, ніж торік.

На думку головного економіста організації «Роботодавці Польщі» Каміла Соболевського, ринок праці в Польщі швидко змінюється через демографічну кризу. Щороку країна втрачає близько 100 тисяч працездатних громадян, і ця цифра буде лише зростати. У таких умовах класична модель «один працівник — одне робоче місце» поступово відходить у минуле.

Польські компанії дедалі частіше стикаються з нестачею кваліфікованих кадрів, тому шукають більш гнучкі рішення — як для себе, так і для потенційних співробітників. А ті, своєю чергою, не завжди прагнуть стабільного офісного графіка і все частіше обирають формат фрілансу, тимчасових контрактів або B2B.

Довідка Finance.ua:

за офіційними даними GUS, у першому кварталі 2025 року середня зарплата у Польщі становила 7650 злотих брутто (понад 84 тис. грн);

різниця між зарплатами в польських воєводських містах становить кілька тисяч злотих. За даними GUS, у грудні 2024 року найвища середня зарплата брутто була зафіксована у Кракові (10 678,90 злотих), Гданську (10 640,10 злотих) та Варшаві (10 456,10 злотих);

з 1 липня 2025 року медичні працівники в Польщі можуть розраховувати на підвищення мінімальної зарплати. Підвищення заробітної плати стосуватиметься десяти професійних груп. Кожній групі було присвоєно трудовий коефіцієнт, який, помножений на середню зарплату по країні, визначає мінімальну заробітну плату.

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