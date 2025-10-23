ТОП-3 іспанські міста, де багато скарг від туристів Сьогодні 18:00 — Світ

ТОП-3 іспанські міста, де багато скарг від туристів

Три іспанські курортні міста названі у викривальному опитуванні через скарги туристів. Незважаючи на свою велику популярність, три культові іспанські туристичні місця вважаються «переоціненими» туристами.

Про це пише експерт з питань відпочинку Роб Брукс, який нещодавно попросив своїх підписників у TikTok назвати найбільш переоцінене місце для відпочинку, пише Еxpress.

У списку Ібіца, Марбелья та Тенерифе були названі найбільш переоціненими 2% респондентів, тоді як Бенідорм отримав 3,3% голосів.

Коментатори висловили деякі негативні думки щодо Тенерифе, один із них написав, що «ця точка на Канарах справді жахлива».

Експерт сказав, що для всіх цих напрямків головне — мати реалістичні очікування: «Кожен напрямок має свої плюси та мінуси, але коли ви їдете кудись із величезними очікуваннями, ви ніби налаштовуєте себе на провал».

Ібіца

Це мекка танцювальної музики, яка вже давно критикується за переповненість, бруд та стрес.

Також тут зростає кількість нелегальної оренди житла для відпочинку.

«Хтось платить 850 євро за одну кімнату… Люди сплять на балконах, платячи 500 євро на місяць» — пишуть туристи.

Тенеріфе

Аналогічно, кількість відвідувачів Тенерифе минулого року зросла на два мільйони, і протестувальники проти туризму на острові пообіцяли повернутися з більшою силою цього літа.

Демонстрації розпочалися у ще в 2024 році, коли тисячі місцевих жителів вийшли на знак протесту.

По всій Іспанії туристи почуваються дедалі небажаними через те, що компанії з нерухомості скуповують квартири для використання їх як Airbnb.

Саме з цієї причини, поряд із простими реаліями зростання цін та перенаселеності, дедалі більше туристів тепер вважають ці іспанські напрямки сильно переоціненими.

1 червня 2025 року. Усі нові договори та пролонгації (навіть підписані раніше) автоматично продовжуються на 1 рік до максимум 3 років, якщо власник не надасть обґрунтовану письмову відмову за 4 місяці до кінця строку.

Орендар має право залишитися в квартирі за умови своєчасної оплати й догляду за майном, навіть якщо власник не хоче продовжувати договір.

