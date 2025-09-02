В Іспанії одні з найвищих податків на нерухомість — Finance.ua

В Іспанії одні з найвищих податків на нерухомість Сьогодні 18:05 — Особисті фінанси

В Іспанії одні з найвищих податків на нерухомість

З квітня 2025 року для здачі квартири в туристичну оренду в Іспанії необхідно отримати дозвіл від сусідів. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Тепер потрібно отримати згоду трьох-п'ятих сусідів для легальної оренди. Якщо дозвіл не отримано — діяльність буде заборонено. У разі порушення будь-який мешканець може вимагати негайного припинення діяльності та звернутися до суду.

Податки на нерухомість

Частка податку на майно у загальному оподаткуванні — 6,7% (середнє по ЄС — лише 4,7%).

Це ставить Іспанію на 4-те місце серед країн Європи.

Така ж позиція і за податком на передачу майна, він становить 0,8%.

Лише один податок на майно формує 2,3% від ВВП країни.

Чого очікувати

Найближчим часом ситуація може змінитися: розглядають ініціативу про 100% податок на купівлю нерухомості для громадян країн поза ЄС.

Нагадаємо, ринок оренди Іспанії стає все більш незбалансованим через зростання і переважання попиту і зменшення пропозиції. Поєднання цих двох факторів призводить до того, що ціни на оренду не припиняють зростати, а боротьба за оренду житла стає все більш запеклою. До того ж, в таких містах, як Барселона, середній місячний дохід становить 1604 євро на місяць

