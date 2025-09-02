В Іспанії одні з найвищих податків на нерухомість — Finance.ua
укр
Особисті фінанси
75
В Іспанії одні з найвищих податків на нерухомість
З квітня 2025 року для здачі квартири в туристичну оренду в Іспанії необхідно отримати дозвіл від сусідів. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
Тепер потрібно отримати згоду трьох-п'ятих сусідів для легальної оренди. Якщо дозвіл не отримано — діяльність буде заборонено. У разі порушення будь-який мешканець може вимагати негайного припинення діяльності та звернутися до суду.
Податки на нерухомість
Частка податку на майно у загальному оподаткуванні — 6,7% (середнє по ЄС — лише 4,7%).
Це ставить Іспанію на 4-те місце серед країн Європи.
Така ж позиція і за податком на передачу майна, він становить 0,8%.
Лише один податок на майно формує 2,3% від ВВП країни.
Чого очікувати
Найближчим часом ситуація може змінитися: розглядають ініціативу про 100% податок на купівлю нерухомості для громадян країн поза ЄС.

Страхування для виїзду за кордон

Нагадаємо, ринок оренди Іспанії стає все більш незбалансованим через зростання і переважання попиту і зменшення пропозиції. Поєднання цих двох факторів призводить до того, що ціни на оренду не припиняють зростати, а боротьба за оренду житла стає все більш запеклою. До того ж, в таких містах, як Барселона, середній місячний дохід становить 1604 євро на місяць
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Розраховуйте на
