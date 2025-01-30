Оренда в Іспанії: скільки в середньому платять орендарі за житло — Finance.ua

Оренда в Іспанії: скільки в середньому платять орендарі за житло Сьогодні 18:10 — Нерухомість

Оренда в Іспанії: скільки в середньому платять орендарі за житло

оренди Іспанії стає все більш незбалансованим через зростання і переважання попиту і зменшення пропозиції. Про це пише Ринокоренди Іспанії стає все більш незбалансованим через зростання і переважання попиту і зменшення пропозиції. Про це пише larazon.es

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Поєднання цих двох факторів призводить до того, що ціни на оренду не припиняють зростати, а боротьба за оренду житла стає все більш запеклою.

До того, що в таких містах, як Барселона, середній місячний дохід становить 1604 євро на місяць, а кількість зацікавлених сторін на нерухомість вже досягає 421, згідно з даними, зібраними за 2024 рік Барометр оренди Safe Rental Foundation і University King.

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Згідно з даними Товариства оцінки чи фахівці з нерухомості, ситуація з орендою в Іспанії дуже неоднорідна. Ринки розвиваються по-різному, хоча аналіз показує, що на основних ринках ситуація критична.

Загалом минулого року в середньому 124 людини зверталися до кожного житла, яке з’явилося на ринку оренди протягом десяти днів, а порівнянні з 45 людьми у 2023 році.

Водночас пропозиція доступних об’єктів нерухомості різко впала: лише за 96 512 людей один рік.

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Прогнози

Наслідком цієї зростаючої невідповідності між попитом і пропозицією є те, що ціни дуже зросли.

Тепер іспанські орендарі платять в середньому 1118 євро за оренду, що на 11,2% більше, ніж у минулому році.

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