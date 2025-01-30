Оренда в Іспанії: скільки в середньому платять орендарі за житло — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оренда в Іспанії: скільки в середньому платять орендарі за житло

Нерухомість
82
Оренда в Іспанії: скільки в середньому платять орендарі за житло
Оренда в Іспанії: скільки в середньому платять орендарі за житло
Ринок оренди Іспанії стає все більш незбалансованим через зростання і переважання попиту і зменшення пропозиції. Про це пише larazon.es.
Читайте також
Поєднання цих двох факторів призводить до того, що ціни на оренду не припиняють зростати, а боротьба за оренду житла стає все більш запеклою.
До того, що в таких містах, як Барселона, середній місячний дохід становить 1604 євро на місяць, а кількість зацікавлених сторін на нерухомість вже досягає 421, згідно з даними, зібраними за 2024 рік Барометр оренди Safe Rental Foundation і University King.
Читайте також
Згідно з даними Товариства оцінки чи фахівці з нерухомості, ситуація з орендою в Іспанії дуже неоднорідна. Ринки розвиваються по-різному, хоча аналіз показує, що на основних ринках ситуація критична.
Загалом минулого року в середньому 124 людини зверталися до кожного житла, яке з’явилося на ринку оренди протягом десяти днів, а порівнянні з 45 людьми у 2023 році.
Водночас пропозиція доступних об’єктів нерухомості різко впала: лише за 96 512 людей один рік.
Читайте також
Прогнози
Наслідком цієї зростаючої невідповідності між попитом і пропозицією є те, що ціни дуже зросли.
Тепер іспанські орендарі платять в середньому 1118 євро за оренду, що на 11,2% більше, ніж у минулому році.

Замовити швидко туристичне страхування за кордон🌴

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.