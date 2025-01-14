В Іспанії скасували комісії за миттєві перекази — Finance.ua
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В Іспанії скасували комісії за миттєві перекази

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В Іспанії скасували комісії за миттєві перекази
В Іспанії скасували комісії за миттєві перекази
З 9 січня 2025 року іспанські банки більше не можуть стягувати додаткові комісії за миттєві перекази.
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Це вимога нового європейського регламенту, який вимагає однакових або нижчих тарифів на миттєві перекази порівняно зі звичайними.
До цього комісії за миттєві перекази коливалися від 0,95 євро до 12 євро.
Тепер вони повинні бути безкоштовними або не дорожчими за стандартні. Банки, як Santander та BBVA, вже скасували ці збори.
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Мета скасування

Нововведення спрямоване на зменшення витрат клієнтів і підвищення безпеки переказів. Банки зобов’язані впровадити системи перевірки отримувача та захисту від шахрайства без додаткових витрат для користувачів.
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Довідка Finance.ua:

  • Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 13 січня повідомив, що громадянам-нерезидентам із країн, які не входять до Європейського Союзу (включаючи Велику Британію), доведеться зіткнутися з величезними податковими рахунками, якщо вони захочуть купити будинок в Іспанії, пише Majorca Daily Bulletin.
  • В Іспанії скасовують «золоті візи» з квітня 2025 року. Програма, що дозволяла отримати дозвіл на проживання в обмін на інвестиції, закінчує своє існування.️ Скасовано можливість отримання резидентства - подробиці за посиланням.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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