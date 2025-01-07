В Іспанії скасовують «золоті візи» з квітня 2025 року — Finance.ua

В Іспанії скасовують «золоті візи» з квітня 2025 року Сьогодні 17:33

В Іспанії скасовують «золоті візи» з квітня 2025 року

Програма, що дозволяла отримати дозвіл на проживання в обмін на інвестиції, закінчує своє існування.

️ Скасовано можливість отримання резидентства за:

Нерухомість: покупка від 500 000 євро.

Державний борг: інвестиції від 2 млн євро.

Акції та капітал: вклад від 1 млн євро.

Інвестфонди: участь від 1 млн євро.

Бізнес-проекти: запуск інноваційних або важливих для економіки проєктів.

Що буде зі старими візами?

Розгляд старих заявок: всі заявки, подані до квітня 2025 року, будуть опрацьовані за старими правилами.

Продовження чинних віз: власники вже виданих «золотих віз» зможуть продовжувати їх без змін.

Програма «золотих віз» принесла Іспанії мільярди євро, особливо в сектор нерухомості. Але її скасування покликане зменшити нерівність, спричинену доступністю резиденцій через інвестиції.

Раніше ми писали , що попит на іспанську програму «Золота віза» зростає.

Нагадаємо, у 2013 році в Іспанії була запущена схема проживання за інвестиції. Вона дозволяла заможним людям з-за меж ЄС отримувати дозвіл на проживання, інвестувавши понад 500 000 євро нерухомість або певні види бізнесу.

Довідка Finance.ua:

Є лише кілька місць в ЄС, де все ще пропонують «золоті» паспорти. Однією з таких країн є Мальта. Тут мінімальна сума інвестицій починається від 690 000 євро та пропонує громадянство на термін від 12 до 36 місяців.

Угорщина оголосила про плани відновити свою систему «золотої візи» 1 липня 2024 року після того, як вона була скасована ще в 2017 році.

Італія є ще одним популярним напрямком для тих, хто хоче отримати житло за інвестиції. Її золота віза, що запроваджена у 2017 році, надає громадянам країн, які не входять до ЄС, дозвіл на проживання протягом 2 років в обмін на інвестиції в Італії.

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