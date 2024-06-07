Які країни ЄС ще пропонують золоті візи: суми та вимоги (інфографіка) — Finance.ua

Які країни ЄС ще пропонують золоті візи: суми та вимоги (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Світ

Які країни ЄС ще пропонують золоті візи: суми та вимоги (інфографіка)

Є лише кілька місць в ЄС, де все ще пропонують золоті паспорти. Однією з таких країн є Мальта. Тут мінімальна сума інвестицій починається від 690 000 євро та пропонує громадянство на термін від 12 до 36 місяців.

Про це пише euronews.com

Багато інших країн все ще пропонують схеми золотої візи. Ось кілька прикладів того, скільки саме коштує отримання ВНЖ за інвестиції в цих країнах.

Іспанія

У 2013 році в Іспанії була запущена схема проживання за інвестиціями. Вона дозволяла заможним людям з-за меж ЄС отримувати дозвіл на проживання, інвестувавши понад 500 000 євро в нерухомість або певні види бізнесу.

Однак 8 квітня 2024 року уряд країни заявив, що планує скасувати маршрут нерухомості, на який припадає 94 відсотки заявок, щоб зменшити тиск на ринок житла. Судовий процес припинення дії візи ще триває.

Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що реформа є частиною прагнення його коаліційного уряду меншості зробити житло «правом, а не спекулятивним бізнесом».

Уряд каже, що близько 10 000 таких віз було видано з моменту введення закону в 2013 році як засіб залучення іноземних інвесторів.

Візу також можна отримати, розпочавши певні види бізнесу в Іспанії, тримаючи акції компанії чи банківські депозити мінімальною вартістю 1 мільйон євро в іспанських фінансових установах або зробивши інвестиції в державні облігації на суму щонайменше 2 мільйони євро.

Угорщина

Угорщина оголосила про плани відновити свою систему «золотої візи» 1 липня 2024 року після того, як вона була скасована ще в 2017 році.

Так звана Програма гостьового інвестора (GIP) запропонує три шляхи отримання місця проживання, в тому числі через інвестиції в нерухомість (мінімум 250 000 євро), придбання житлової нерухомості (мінімум 500 000 євро) або пожертвування щонайменше 1 мільйона євро вищому навчальному закладу в країні.

Віза подовжується на чоловіка/дружину та дітей, які перебувають на утриманні заявника, і дає право на безвізові поїздки в ЄС.

Італія

Італія є ще одним популярним напрямком для тих, хто хоче отримати житло за інвестиції. Її золота віза, що запроваджена у 2017 році, надає громадянам країн, які не входять до ЄС, дозвіл на проживання протягом 2 років в обмін на інвестиції в Італії.

Мінімальні інвестиції тут становлять 500 000 євро. Особи, які мають ці візи, також можуть включити свою сім'ю в заявку та скористатися спеціальним податковим режимом. Якщо ті, хто використовує цю схему, прожили в Італії протягом 10 років, вони можуть отримати громадянство.

Греція

Греція пропонує золоті візи з одним із найшвидших процесів отримання посвідки на проживання. Іноземці, які відповідають вимогам, можуть отримати дозвіл протягом 60 днів після подання заяви.

Раніше вона мала один із найнижчих порогів для інвестицій у розмірі лише 250 000 євро, витрачених на нерухомість у країні.

У вересні влада збільшила суму до 500 000 євро, щоб підвищити доступність нерухомості для місцевих жителів. Новий поріг застосовується з 1 травня 2023 року.

Це оновлення буде впроваджено в районі Афін, муніципалітеті Салоніки та на островах Міконос і Санторіні, але в інших регіонах поріг у 250 тисяч євро залишиться незмінним.

Власникам золотої візи не потрібно залишатися в Греції, щоб зберегти свої візи.

До кінця 2021 року в країні було подано 9500 заявок на отримання такого місця проживання за інвестиційними схемами, що є одним із найвищих показників у Європі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.