Попит на іспанську програму «Золота віза» зростає — Finance.ua

Попит на іспанську програму «Золота віза» зростає Сьогодні 18:33

Попит на іспанську програму «Золота віза» зростає

Скасування варіанту інвестування в нерухомість із програми «Золота віза» призвело до збільшення попиту з боку іноземних громадян на програму «Золота віза» Іспанії.

Про це повідомляє Schengen.News.

Спеціаліст з міжнародної мобільності в Іспанії Хуан Карлос Лоіс заявив, що в серпні в країні спостерігалося збільшення відповідних запитів утричі порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Карлос Ліос розповів, що протягом усього серпня Іспанія щодня отримувала заявки на участь у програмі «Золота віза».

За словами Антоніо Лечуги, іспанського юриста, що спеціалізується на імміграції, особливий інтерес до іспанської програми «Золота віза» відзначили громадяни Латинської Америки, Близького Сходу та Азії.

Іноземні громадяни більше не мають права на отримання посвідки на проживання, інвестувавши 500 000 євро або більше в програму «Золота віза».

Країна вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб житло було правом, а не просто спекулятивним бізнесом, цей захід підтвердив президент уряду Педро Санчес.

«Я хочу повідомити, що завтра Рада міністрів розглядатиме звіт, поданий міністром житлового будівництва та містобудування, щоб змінити закон, схвалений Народною партією в 2013 році, який дозволяє отримати візу на проживання, якщо ви інвестуєте в житло в нашій країні,» — повідомив Педро Санчес.

В Іспанії жорстока житлова криза. Є багато молодих людей, які не можуть отримати житло. Ринок нерухомості насичений. Існує бульбашка, яка заважає багатьом людям отримати доступ до будинку, навіть якщо вони мають хорошу роботу. Про це говорить спеціаліст з міжнародної мобільності в Іспанії Хуан Карлос Лоіс.

понад 500 000 євров нерухомість або певні види бізнесу. Нагадаємо, у 2013 році в Іспанії була запущена схема проживання за інвестиціями. Вона дозволяла заможним людям з-за меж ЄС отримувати дозвіл на проживання, інвестувавши

Однак 8 квітня 2024 року уряд країни заявив, що планує скасувати маршрут нерухомості, на який припадає 94 відсотки заявок, щоб зменшити тиск на ринок житла. Судовий процес припинення дії візи ще триває. Прем’єр-міністр Педро Санчес заявив, що реформа є частиною прагнення його коаліційного уряду меншості зробити житло «правом, а не спекулятивним бізнесом».

Довідка Finance.ua:

Згідно з висновками фінансової консалтингової компанії Arton Capital, Угорщина, Греція та Італія мають найкращі в Європі програми «Золота віза». Коли мова заходить про європейську схему проживання за інвестиціями, ці три країни є найбільш затребуваними схемами серед іноземних громадян.

Програми «Золота віза» дозволяють іноземцям отримати дозвіл на проживання в країнах, які пропонують такі програми, в обмін на фінансові інвестиції та виконання необхідних умов.

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