Іспанія обмежить купівлю житла для іноземців із країн, які не входять до складу ЄС — Finance.ua
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Іспанія обмежить купівлю житла для іноземців із країн, які не входять до складу ЄС

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Іспанія обмежить купівлю житла для іноземців із країн, які не входять до складу ЄС
Іспанія обмежить купівлю житла для іноземців із країн, які не входять до складу ЄС
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 13 січня повідомив, що громадянам-нерезидентам із країн, які не входять до Європейського Союзу (включаючи Велику Британію), доведеться зіткнутися з величезними податковими рахунками, якщо вони захочуть купити будинок в Іспанії, пише Majorca Daily Bulletin.
Зазначається, що це була одна із серії заходів, оголошених урядом з метою зробити житло більш доступним для іспанських громадян.
За даними El Econimista, одним із головних заходів є обмеження на купівлю іноземцями, які не є членами ЄС.
«Для них податковий тягар складе до 100% вартості нерухомості», — заявив Санчес.
«Лише 2023 року нерезиденти з-за меж Європейського Союзу купили 27 000 будинків та квартир. Не для того, щоб жити у них, а головним чином для спекуляції. Щоб заробити на них гроші. У контексті дефіциту, який ми відчуваємо, ми не можемо собі цього дозволити», — сказав Санчес.
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Як зазначає видання, якщо цей новий законопроект стане законом, це стане серйозним ударом для тисяч британців та американців, котрі хотіли купити будинок для відпочинку в Іспанії.
За матеріалами:
Finance.ua
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