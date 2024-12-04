Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами — Finance.ua

Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами Сьогодні 20:25 — Світ

Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами

Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами. Згідно з нововведеннями, готелі, прокатні сервіси та інші компанії зобов’язані збирати розширений перелік персональних даних туристів старше 14 років та щоденно передавати їх до Міністерства внутрішніх справ.

Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Що збирають

До обов’язкової інформації входять паспортні дані, адреси проживання, номери телефонів, електронна пошта, дані платіжних карток і навіть сімейні зв’язки.

Компанії повинні зберігати ці дані в цифровому вигляді протягом трьох років. Порушення вимог карається штрафами від 100 до 30 000 євро.

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Раніше ми писали , що нові правила реєстрації в готелях Іспанії зобов’язують туристів надавати до 18 пунктів особистої інформації, що викликало невдоволення не лише серед туристів, а й серед готельєрів та туристичних компаній. Через хвилю критики впровадження цього закону було відкладено.

Також ми писали, що Іспанія посилює боротьбу з окупасами. Ухвалено закон про швидке виселення.

Конгрес Іспанії підтримав новий законопроєкт, який спрощує процедуру виселення незаконних поселенців, відомих як окупас.

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