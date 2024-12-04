Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами — Finance.ua

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Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами

Світ
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Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами
Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами
Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами. Згідно з нововведеннями, готелі, прокатні сервіси та інші компанії зобов’язані збирати розширений перелік персональних даних туристів старше 14 років та щоденно передавати їх до Міністерства внутрішніх справ.
Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
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Що збирають

До обов’язкової інформації входять паспортні дані, адреси проживання, номери телефонів, електронна пошта, дані платіжних карток і навіть сімейні зв’язки.
Компанії повинні зберігати ці дані в цифровому вигляді протягом трьох років. Порушення вимог карається штрафами від 100 до 30 000 євро.
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Раніше ми писали, що нові правила реєстрації в готелях Іспанії зобов’язують туристів надавати до 18 пунктів особистої інформації, що викликало невдоволення не лише серед туристів, а й серед готельєрів та туристичних компаній. Через хвилю критики впровадження цього закону було відкладено.
Також ми писали, що Іспанія посилює боротьбу з окупасами. Ухвалено закон про швидке виселення.
Конгрес Іспанії підтримав новий законопроєкт, який спрощує процедуру виселення незаконних поселенців, відомих як окупас.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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