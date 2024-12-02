Іспанія запроваджує оплачувані «кліматичні відпустки» для працівників: що це таке — Finance.ua

Іспанія запроваджує оплачувані «кліматичні відпустки» для працівників: що це таке Сьогодні 18:00 — Світ

Іспанія запроваджує оплачувані «кліматичні відпустки» для працівників: що це таке

Уряд Іспанії схвалив нововведення, яке дозволяє працівникам брати оплачувану «кліматичну відпустку» у випадках стихійних лих, коли через них неможливо дістатися до роботи.

Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Міністерка праці Йоланда Діас пояснила, що це рішення покликане захистити працівників під час надзвичайних погодних ситуацій. Працівники також зможуть скористатися скороченим робочим днем після чотирьох днів відпустки.

Новий механізм впроваджено після катастрофічних повеней у жовтні, які у Валенсії забрали життя понад 200 людей.

Повені стали одним із найгірших природних лих у Європі за останні десятиліття, викликаних зміною клімату та потеплінням Середземного моря.

Довідка Finance.ua:

Зазначимо, що на минулому тижні відбулися демонстрації у Валенсії, через наслідки урагану Дана. Люди висловлювали своє незадоволення діями влади щодо подолання наслідків урагану. Учасники вимагали оперативної допомоги та прозорості розподілу ресурсів.

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