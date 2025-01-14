В Іспанії планують запровадити єдиний квиток для транспорту у 2026 році — Finance.ua

В Іспанії планують запровадити єдиний квиток для транспорту у 2026 році
Міністр транспорту Оскар Пуенте анонсував створення єдиного квитка в 2026 році, що дозволить користуватися всіма видами громадського транспорту по всій країні.
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Таку модель вже успішно реалізували в Австрії та Німеччині.
Мета проєкту — зробити транспорт доступнішим, зменшити витрати для користувачів та сприяти екологічному пересуванню.
У Німеччині, наприклад, тариф після тестового квитка за 9 євро зараз складає 58 євро на місяць.
Іспанія планує адаптувати цю модель до місцевих потреб, зокрема враховуючи знижки для сімей.
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