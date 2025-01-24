10 небезпечних районів в Іспанії, куди краще не потрапляти — Finance.ua

10 небезпечних районів в Іспанії, куди краще не потрапляти Сьогодні 18:00 — Світ

10 небезпечних районів в Іспанії, куди краще не потрапляти

Іспанське видання La Razón разом із кримінологами та на основі статистики склало перелік найбільш небезпечних районів Іспанії.

Ці «No-Go» зони, які варто уникати через високий рівень злочинності. Подібні райони є у великих містах по всій Європі, та Іспанія тут не виняток.

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Небезпечні райони в Іспанії:

Carabanchel (Мадрид): грабежі, крадіжки, зґвалтування, наркотики.

Cañada Real (Мадрид): відомий своїми наркопритонами.

Distrito Sur (Кордова): високий рівень злочинності та наркоманії, соціальне гетто.

El Cabañal (Валенсія): агресивні напади, грабежі, крадіжки.

El Príncipe (Сеута): організована злочинність і наркоторгівля.

Los Pajaritos (Севілья): грабежі, наркотики, соціальна ізоляція.

Las Tres Mil Viviendas (Севілья): подібні проблеми, гетто.

El Puche (Альмерія): грабежі, крадіжки, зґвалтування, наркотики.

La Mina (Барселона): соціальне гетто з численними проблемами.

El Raval (Барселона): грабежі, наркоторгівля

Подорожуючи великими містами Іспанії, будьте обачними та уникайте цих місць, особливо вночі.

Раніше ми писали, що Іспанія посилює боротьбу з окупасами. Ухвалено закон про швидке виселення. Нагадаємо, окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців. Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості.

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Довідка Finance.ua:

Експерти видання Daily Express з посиланням на дослідження компанії Action Fraud склали список із 10 міст світу, де туристи найчастіше ризикують стати жертвами аферистів.

Найчастіше аферистів можна зустріти в іспанському Бенідормі та в Берліні.

1. Бенідорм, Іспанія. Бенідорм є одним із найпопулярніших місць для відпочинку, яке найчастіше використовують шахраї.

2. Берлін, Німеччина. Столиця Німеччини була одним із найпопулярніших місць, які використовували шахраї, щоб обдурити туристів.

3. Ібіца, Іспанія. Ібіца — найкраще місце для вечірок в Іспанії, але, на жаль, її також часто використовують шахраї, щоб обдурити відпочиваючих.

4. Валетта, Мальта. Валетта є надійним місцем для зимового сонця, тому його часто шукають британські відпочивальники.

5. Албуфейра, Португалія. Албуфейра є одним із найпопулярніших напрямків португальського Алгарве, і, на жаль, це мішень для шахраїв. Якщо оголошення здається хитрим, пошукайте зображення в Google, щоб перевірити, чи не викрадено їх зі справжнього списку готелів.

Ми вже писали, про те, що кишенькові злодії часто «працюють» в туристичних місцях, тому 87% мандрівників кажуть, що намагаються захистити себе та свої цінні речі під час відпустки. За даними дослідження, найбільше крадіжок у туристів відбувається в Італії.

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