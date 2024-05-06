«Кишать» шахраями: у яких туристичних місцях варто пильнувати за своїми речами (фото) — Finance.ua

«Кишать» шахраями: у яких туристичних місцях варто пильнувати за своїми речами (фото) Сьогодні 19:03 — Світ

«Кишать» шахраями: у яких туристичних місцях варто пильнувати за своїми речами (фото)

Кишенькові злодії часто «працюють» в туристичних місцях, тому 87 відсотків мандрівників кажуть, що намагаються захистити себе та свої цінні речі під час відпустки. За даними дослідження, найбільше крадіжок у туристів відбувається в Італії.

Про те, які туристичні пам’ятки варто відвідувати з особливою обережністю, повідомляє Express з посиланням на Quotezone.co.uk.

Італія — фонтан Треві

Фото: pexels.com

При відвідуванні римського фонтану Треві у Італії туристам потрібно зберігати пильність.

Пам’ятку, побудовану у 18 столітті, у середньому відвідує 1000 туристів на годину.

Відвідувачі щороку кидають туди понад 800 000 фунтів стерлінгів, але крім цього варто стежити за своїм гаманцем, перебуваючи в натовпі.

Франція — Ейфелева вежа

Фото: pexels.com

У Франції Ейфелева вежа — найкраще місце для кишенькових злодіїв. Багато туристів збираються навколо пам’ятника, щоб зробити фотографії, але важливо залишатися на сторожі.

Іспанія — Las Ramblas

Фото: pexels.com

Уже давно відомо, що у Барселоні «працює» велика кількість кишенькових злодіїв, тому не дивно, що одна з популярних точок Іспанії для шахраїв знаходиться в прибережному місті.

Бульвар Лас-Рамблас є однією з найжвавіших пішохідних вулиць Європи, а туристи можуть стати наживкою для крадіїв.

Багато крадіжок трапляється, коли відвідувачі спостерігають за одним із вуличних артистів на бульварі Лас-Рамблас.

Німеччина — Бранденбурзькі ворота

Фото: pexels.com

У Берліні місцем, де найчастіше стаються крадіжки, є Бранденбурзькі ворота. Пам’ятник 18-го століття, один із найзнаковіших місць міста. Оскільки район часто багатолюдний, важливо стежити за своїми речами, розглядаючи пам’ятку.

Нідерланди — квартал червоних ліхтарів

Фото: pexels.com

Знаменитий Квартал червоних ліхтарів Амстердама — місце, де туристи, найімовірніше, стають жертвами кишенькових злодіїв у Нідерландах. Незважаючи на свою популярність, Амстердам розглядає можливість перенесення району за межі центру міста.

Португалія — Алфама

Фото: freepik.com

У Португалії історичний район Лісабона Алфама є місцем, де у туристів найчастіше крадуть особисті речі. Звивисті вулички старого району популярні серед відвідувачів, а це означає, що тут також орудують кишенькові злодії.

Туреччина — район Султанахмет

Фото: pexels.com

Район Султанахмет у Стамбулі є місцем, де туристи доволі часто стають мішенню кишенькових злодіїв. Тут розташовані кілька найвідоміших пам’яток міста, зокрема собор Святої Софії та Блакитна мечеть — це місця, де завжди велика кількість туристів.

Греція — Музей Афінського Акрополя

Фото: freepik.com

Музей Акрополя в Афінах, одне з найвражаючих стародавніх чудес світу, а також місце, де цінні речі туристів найчастіше опиняються під загрозою. Це місце настільки популярне, що туристам часто доводиться чекати в чергах, чим залюбки користуються кишенькові злодії.

Польща — Центральна площа Rynek Glowny

Фото: freepik.com

Площа Rynek Glowny у Кракові є найгіршим місцем для туристів з погляду безпеки їхніх цінних речей.

Площа є однією з найкрасивіших у країні, але власні речі туристам ліпше залишити у своєму готелі. Rynek Glowny особливо жвавий взимку, коли тут проходить різдвяний ярмарок міста.

Ірландія — Guinness Storehouse

Фото: unsplash.com

В Ірландії найбільш ласим місцем для кишенькових злодіїв є Музей пива Гіннес.

Семиповерховий музей історії знаменитого ірландського бренду пива з дегустаціями та баром Gravity на даху, що розташований у 300-річній будівлі - є головною пам’яткою та одним з найвищих місць Дубліна, де завжди багато туристів, а отже, і кишенькових злодіїв.

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