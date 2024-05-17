Найкращі місця у світі для шахраїв: де небезпечно для туриста (інфографіка) — Finance.ua

Найкращі місця у світі для шахраїв: де небезпечно для туриста (інфографіка) Сьогодні 18:45 — Світ

Найкращі місця у світі для шахраїв: де небезпечно для туриста (інфографіка)

Традиційно, що більш туристичним є місто, то більше там шахраїв. Експерти видання Daily Express з посиланням на дослідження компанії Action Fraud склали список із 10 міст світу, де туристи найчастіше ризикують стати жертвами аферистів.

Про це йдеться в статті express.co.uk.

Найчастіше аферистів можна зустріти в іспанському Бенідормі та в Берліні.

1. Бенідорм, Іспанія

Бенідорм є одним із найпопулярніших місць для відпочинку, яке найчастіше використовують шахраї.

2. Берлін, Німеччина

Столиця Німеччини була одним із найпопулярніших місць, які використовували шахраї, щоб обдурити туристів.

3. Ібіца, Іспанія

Ібіца — найкраще місце для вечірок в Іспанії, але, на жаль, її також часто використовують шахраї, щоб обдурити відпочиваючих.

4. Валетта, Мальта

Валетта є надійним місцем для зимового сонця, тому його часто шукають британські відпочиваючі.

5. Албуфейра, Португалія

Албуфейра є одним із найпопулярніших напрямків португальського Алгарве, і, на жаль, це мішень для шахраїв. Якщо оголошення здається хитрим, пошукайте зображення в Google, щоб перевірити, чи не викрадено їх зі справжнього списку готелів.

6. Бангкок, Таїланд

Столиця Таїланду — фантастичне місце для тих, хто шукає смачну кухню, бурхливе нічне життя та цікаву культуру. Це також найпопулярніший напрямок для шахраїв, тому перед бронюванням переконайтеся, що оголошення про відпочинок правдиве.

7. Мальдіви

Мальдіви — це розкішний напрямок, і важко знайти угоду на ідилічні острови. Тому, якщо ви бачите угоду, яка виглядає неймовірно вигідною, переконайтеся, що це справжня реклама.

8. Дубай, ОАЕ

Дубай був названий найкращим напрямком за версією Tripadvisor, тому багато британців шукають там відпочинок. На жаль, шахраї використали це, щоб створити фальшиві списки відпусток для місця призначення.

9. Нью-Йорк, США

Нью-Йорк був популярним місцем для шахраїв. Експерти застерігають туристів стежити за угодами, які виглядають занадто добре, щоб бути правдою, як це часто буває.

10. Дублін, Ірландія

Столиця Ірландії була одним із найпоширеніших місць, які використовували шахраї.

Ми вже писали , про те, що кишенькові злодії часто «працюють» в туристичних місцях, тому 87 відсотків мандрівників кажуть, що намагаються захистити себе та свої цінні речі під час відпустки.

За даними дослідження, найбільше крадіжок у туристів відбувається в Італії.

Також у Франції Ейфелева вежа — найкраще місце для кишенькових злодіїв. Багато туристів збираються навколо пам’ятника, щоб зробити фотографії, але важливо залишатися на сторожі.

Знаменитий Квартал червоних ліхтарів Амстердама — місце, де туристи, найімовірніше, стають жертвами кишенькових злодіїв у Нідерландах. Незважаючи на свою популярність, Амстердам розглядає можливість перенесення району за межі центру міста.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.