Іспанія vs Італія: яку шенгенськіу візу більше прагнуть отримати заявники — Finance.ua

Іспанія vs Італія: яку шенгенськіу візу більше прагнуть отримати заявники Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Іспанія vs Італія: яку шенгенськіу візу більше прагнуть отримати заявники

Іспанія та Італія є популярними туристичними напрямками, обидва пропонують унікальні враження для відвідувачів. Як правило, люди, яких приваблює мистецтво та культура, люблять ці два напрямки. Італія також виділяється своєю гастрономією, а Іспанія пропонує вишукані пляжі.

Однак для того, щоб ці напрямки вийшли на перше місце серед заявників на шенгенську візу, практичні фактори, такі як відсоток відмов і доступність записів, часто відіграють вирішальну роль.

Про це пише Schengen.News.

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Згідно зі статистикою, опублікованою SchengenVisaInfo, Іспанія отримала більше заявок на отримання шенгенських віз у 2023 році — загалом 1,4 мільйона порівняно з 1,1 мільйона, які отримала Італія.

Іспанія посіла третє місце за кількістю заявок із країн Шенгенської зони, а Італія — четверте.

Іспанія увійшла до трійки найкращих отримувачів шенгенських віз за останні 4 роки

Іспанія стає все більш важливим пунктом призначення для заявників на шенгенську візу, особливо з 2020 року.

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Щороку країна посідає друге чи третє місце в списку за кількістю отриманих візових заявок. Наприклад, у 2023 році Іспанія була третьою країною за кількістю отриманих візових запитів, за нею йшла Італія.

У 2022 році Іспанія посіла друге місце, тоді як Італія була четвертою, отримавши 727 490 заявок на візу, причому наслідки пандемії COVID-19 все ще залишаються і впливають на кількість заявок.

Кількість заявок на отримання віз у 2020 та 2021 роках різко змінилася, оскільки пандемія COVID-19 перешкоджала мобільності, а обмеження на подорожі були введені по всьому світу.

У 2021 році Іспанія посіла друге місце за кількістю отриманих заявок, а Італія опустилася на шосту позицію. Минулого року Іспанія посіла друге місце, а Італія — четверте відповідно.

Італія

Після пандемії COVID-19 Італія була замінена Іспанією як найкращий пункт призначення для заявників на шенгенську візу

Італія була третьою країною серед усіх тих, хто отримав візові заявки, лише у 2019 році було подано понад два мільйони запитів. Однак після пандемії Італія отримала менше заявок, а Іспанія почала отримувати більше заявок, що призвело до того, що Іспанія стала більш важливим пунктом призначення для заявників на візу.

Найпопулярніші претенденти на іспанські шенгенські візи в основному походять з таких країн Південної Америки, як Сальвадор, Домініканська Республіка та Куба.

Італія є основним напрямком для громадян Бангладеш, Лівії та Ефіопії, які подають заявки на отримання шенгенської візи.

За рівнем схвалення Італія значно випереджає Іспанію, де ця країна схвалює від 86 до 92 відсотків усіх візових заявок, отриманих протягом багатьох років. Лише у 2023 році Італія схвалила 87,5% візових запитів порівняно з Іспанією, яка схвалила 77,4% віз.

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