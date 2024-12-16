Скільки коштує оренда житла в Іспанії — Finance.ua

Скільки коштує оренда житла в Іспанії Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Скільки коштує оренда житла в Іспанії

В п’ятірку найпопулярніших серед українців країн Європи входить Іспанія. Сюди виїхали понад 200 тисяч українців.

Що приваблює

Мігранти обирають цю країну за її вигідну економіку та високі зарплати. Значення у виборі відіграють також сприятливі кліматичні умови, мальовнича місцевість та доброзичливі жителі. До того ж Іспанія продовжує приймати українських біженців і надавати їм статус тимчасового захисту до березня 2025 року.

Вартість житла в Іспанії

За даними Numbeo, однокімнатну квартиру там можна орендувати за ціною від 700 до 950 євро. За трикімнатну потрібно заплатити близько 1 100 — 1 500 євро. Ціна тут залежать від багатьої факторів: регіона Іспанії, міста чи села, района та інших багатьої аспектів.

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Найбільше українців в Іспанії у таких містах, як Мадрид, Барселона, Валенсія.

Наприклад, у Мадриді оренда однокімнатної квартири обійдеться близько 950 євро на місяць у центрі, на околицях можна знайти аналогічні пропозиції за 700−800 євро. В Барселоні за однокімнатну квартиру доведеться заплатити 850−900 євро на місяць.

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Оренда у менших містах дещо дешевша. Наприклад, у Севільї вона становить 400−600 євро на місяць. До речі, міста Севілья та Мурсія обирають за можливості для роботи в сільськогосподарському секторі, а от місто Малага — за теплий клімат та курортну атмосферу.

Подобова оренда в Іспанії відчутна для гаманця пересічного українця.

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За ніч у готелі Мадриду потрібно бути готовим заплатити в середньому 150−250 євро. У хостелі можна зупинитися в середньому за 100 євро.

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Нагадаємо, раніше ми писали про контроль оренди в Іспанії.

Основні зміни:

Зростання орендної плати обмежується до 3% у 2024 році.

Автоматична пролонгація договорів на 3 роки для захисту орендарів.

Податкові пільги для власників, які знижують ціни або інвестують у покращення житла.

Водночас залишається проблема балансу між захистом орендарів та стимулюванням власників.

Довідка Finance.ua:

Від 1 січня 2024 року рівень мінімальної зарплати в Іспанії становить 37,8 євро (1 650,4 грн) на день або 1 134 євро (49 511,9 грн) на місяць. Разом з цим працівники, які працюють погодинно, повинні отримувати мінімум 8,87 євро (387,3 грн) за кожну відпрацьовану годину.

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