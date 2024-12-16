Скільки коштує оренда житла в Іспанії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштує оренда житла в Іспанії

Нерухомість
67
Скільки коштує оренда житла в Іспанії
Скільки коштує оренда житла в Іспанії
В п’ятірку найпопулярніших серед українців країн Європи входить Іспанія. Сюди виїхали понад 200 тисяч українців.

Що приваблює

Мігранти обирають цю країну за її вигідну економіку та високі зарплати. Значення у виборі відіграють також сприятливі кліматичні умови, мальовнича місцевість та доброзичливі жителі. До того ж Іспанія продовжує приймати українських біженців і надавати їм статус тимчасового захисту до березня 2025 року.

Вартість житла в Іспанії

За даними Numbeo, однокімнатну квартиру там можна орендувати за ціною від 700 до 950 євро. За трикімнатну потрібно заплатити близько 1 100 — 1 500 євро. Ціна тут залежать від багатьої факторів: регіона Іспанії, міста чи села, района та інших багатьої аспектів.
Читайте також
Найбільше українців в Іспанії у таких містах, як Мадрид, Барселона, Валенсія.
Наприклад, у Мадриді оренда однокімнатної квартири обійдеться близько 950 євро на місяць у центрі, на околицях можна знайти аналогічні пропозиції за 700−800 євро. В Барселоні за однокімнатну квартиру доведеться заплатити 850−900 євро на місяць.
Читайте також
Оренда у менших містах дещо дешевша. Наприклад, у Севільї вона становить 400−600 євро на місяць. До речі, міста Севілья та Мурсія обирають за можливості для роботи в сільськогосподарському секторі, а от місто Малага — за теплий клімат та курортну атмосферу.
Подобова оренда в Іспанії відчутна для гаманця пересічного українця.
Читайте також
За ніч у готелі Мадриду потрібно бути готовим заплатити в середньому 150−250 євро. У хостелі можна зупинитися в середньому за 100 євро.
Читайте більше в нашій статті:

Скільки коштує орендувати житло в Європі

Місце для вашої реклами
Нагадаємо, раніше ми писали про контроль оренди в Іспанії.
Основні зміни:
  • Зростання орендної плати обмежується до 3% у 2024 році.
  • Автоматична пролонгація договорів на 3 роки для захисту орендарів.
  • Податкові пільги для власників, які знижують ціни або інвестують у покращення житла.
Водночас залишається проблема балансу між захистом орендарів та стимулюванням власників.

Довідка Finance.ua:

  • Від 1 січня 2024 року рівень мінімальної зарплати в Іспанії становить 37,8 євро (1 650,4 грн) на день або 1 134 євро (49 511,9 грн) на місяць. Разом з цим працівники, які працюють погодинно, повинні отримувати мінімум 8,87 євро (387,3 грн) за кожну відпрацьовану годину.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.