В Іспанії зʼявився ще один центр підтримки для українців: які послуги надають — Finance.ua

В Іспанії зʼявився ще один центр підтримки для українців: які послуги надають
В Іспанії зʼявився ще один центр підтримки для українців. На Пальма-де-Майорка відкрито почесне консульство України. Це не просто точка опори для наших громадян, а інституція, яка розвиватиме українсько-іспанське партнерство у різних сферах.
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Почесним консулом України було призначено Володимира Носова.
Для громадян
Консульство прийматиме запити громадян, надаватиме консультації й допомагатиме вирішувати ваші питання при сприянні Посольства України у Іспанії.
Для бізнесу
Консульство допомагатиме українським підприємцям вийти на іспанський ринок, знаходити тут партнерів і масштабуватися. Якщо ви маєте бізнес і прагнете зростати — тут підкажуть, з чого розпочати.
Для культури та гуманітарної допомоги
Консульство працюватимемо над культурними ініціативами і буде підтримувати гуманітарні проєкти, зокрема допомогатиме дітям і молоді.
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