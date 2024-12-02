В Іспанії зʼявився ще один центр підтримки для українців: які послуги надають — Finance.ua

В Іспанії зʼявився ще один центр підтримки для українців: які послуги надають Сьогодні 19:17 — Особисті фінанси

В Іспанії зʼявився ще один центр підтримки для українців: які послуги надають

В Іспанії зʼявився ще один центр підтримки для українців. На Пальма-де-Майорка відкрито почесне консульство України. Це не просто точка опори для наших громадян, а інституція, яка розвиватиме українсько-іспанське партнерство у різних сферах.

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Почесним консулом України було призначено Володимира Носова.

Для громадян

запити громадян, надаватиме консультації й допомагатиме вирішувати ваші питання при сприянні Посольства України у Іспанії. Консульство прийматиме запити громадян, надаватиме консультації й допомагатиме вирішувати ваші питання при сприянні Посольства України у Іспанії.

Для бізнесу

Консульство допомагатиме українським підприємцям вийти на іспанський ринок, знаходити тут партнерів і масштабуватися. Якщо ви маєте бізнес і прагнете зростати — тут підкажуть, з чого розпочати.

Для культури та гуманітарної допомоги

Консульство працюватимемо над культурними ініціативами і буде підтримувати гуманітарні проєкти, зокрема допомогатиме дітям і молоді.

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