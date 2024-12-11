В Іспанії пенсіонери рідко залишаються працювати: чому так — Finance.ua
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В Іспанії пенсіонери рідко залишаються працювати: чому так

Особисті фінанси
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В Іспанії пенсіонери рідко залишаються працювати: чому так
В Іспанії пенсіонери рідко залишаються працювати: чому так
За даними Євростату (2023 рік), у ЄС близько 13% пенсіонерів продовжують працювати. Проте в Іспанії цей показник майже найнижчий — лише 4,9%.

Причини

Серед причин, що спонукають європейських пенсіонерів залишатися на робочих місцях, переважають задоволення від діяльності, прагнення підтримувати активний спосіб життя або фінансова необхідність.

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В Іспанії ж багато людей, досягнувши пенсійного віку, радше обирають повний відпочинок, традиційно вважаючи пенсію часом для сім’ї, особистих захоплень та спокійного дозвілля, а не для продовження трудової діяльності.
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Довідка Finance.ua:

  • Для того, щоб отримати право на пенсію в більшості країн, потрібно бути офіційно працевлаштованим і сплачувати внесення до державної пенсійної системи. В Україні це може бути проблемою для тих, хто працює неофіційно або в «тіньовому» секторі, тому важливо забезпечити офіційне працевлаштування в країні перебування, щоб не втратити можливість отримання пенсії в майбутньому.
  • Багато країн Європи мають двосторонні угоди з Україною, які дозволяють враховувати трудовий стаж, набутий в Україні, для розрахунку пенсії в країні перебування. Перевірте умови таких угод, щоб мати змогу поєднувати стаж із кількох країн. Це може значно підвищити ваші шанси на отримання повної пенсії за кордоном.
  • Враховуючи високий рівень старіння населення в Європі, плануйте свої фінанси так, щоб ви могли забезпечити стабільне фінансове майбутнє. Це включає не тільки накопичення на пенсію через державну або приватну пенсійну систему, але й додаткові інвестиції у фінансові продукти, які допоможуть забезпечити гідний рівень життя після завершення трудової діяльності.

Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною)

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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