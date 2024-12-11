В Іспанії пенсіонери рідко залишаються працювати: чому так — Finance.ua

В Іспанії пенсіонери рідко залишаються працювати: чому так Вчора 18:00 — Особисті фінанси

В Іспанії пенсіонери рідко залишаються працювати: чому так

За даними Євростату (2023 рік), у ЄС близько 13% пенсіонерів продовжують працювати. Проте в Іспанії цей показник майже найнижчий — лише 4,9%.

Причини

Серед причин, що спонукають європейських пенсіонерів залишатися на робочих місцях, переважають задоволення від діяльності, прагнення підтримувати активний спосіб життя або фінансова необхідність.

В Іспанії ж багато людей, досягнувши пенсійного віку, радше обирають повний відпочинок, традиційно вважаючи пенсію часом для сім’ї, особистих захоплень та спокійного дозвілля, а не для продовження трудової діяльності.

Читайте також Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами

Довідка Finance.ua:

Для того, щоб отримати право на пенсію в більшості країн, потрібно бути офіційно працевлаштованим і сплачувати внесення до державної пенсійної системи. В Україні це може бути проблемою для тих, хто працює неофіційно або в «тіньовому» секторі, тому важливо забезпечити офіційне працевлаштування в країні перебування, щоб не втратити можливість отримання пенсії в майбутньому.

Багато країн Європи мають двосторонні угоди з Україною, які дозволяють враховувати трудовий стаж, набутий в Україні, для розрахунку пенсії в країні перебування. Перевірте умови таких угод, щоб мати змогу поєднувати стаж із кількох країн. Це може значно підвищити ваші шанси на отримання повної пенсії за кордоном.

Враховуючи високий рівень старіння населення в Європі, плануйте свої фінанси так, щоб ви могли забезпечити стабільне фінансове майбутнє. Це включає не тільки накопичення на пенсію через державну або приватну пенсійну систему, але й додаткові інвестиції у фінансові продукти, які допоможуть забезпечити гідний рівень життя після завершення трудової діяльності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.