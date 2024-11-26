Контроль ринку оренди в Іспанії: які нові правила — Finance.ua

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Контроль ринку оренди в Іспанії: які нові правила

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Контроль ринку оренди в Іспанії: які нові правила
Контроль ринку оренди в Іспанії: які нові правила
В Іспанії впроваджують нові заходи для регулювання ринку оренди житла, спрямовані на зниження цін і захист орендарів.
Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
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У Каталонії обмеження на оренду поширені на 271 муніципалітет, але, хоча ціни знизилися на 5%.
У Барселоні кількість орендних договорів впала на 17,2%.
У Країні Басків, зокрема в Сан-Себастьяні, ціни досягли рекордних 17,9 €/м², а доступне житло скоротилося на 22%.
У Наваррі, в Памплоні, ціни зросли до 11,1 €/м², а попит збільшився на 71%.

Основні зміни

  • Зростання орендної плати обмежується до 3% у 2024 році.
  • Автоматична пролонгація договорів на 3 роки для захисту орендарів.
  • Податкові пільги для власників, які знижують ціни або інвестують у покращення житла.
Водночас залишається проблема балансу між захистом орендарів та стимулюванням власників.
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Раніше ми писали, що Іспанія посилює боротьбу з окупасами.
Так, конгрес Іспанії підтримав новий законопроєкт, який спрощує процедуру виселення незаконних поселенців, відомих як окупаси.

Що зміниться?

Суди проводитимуться у прискореному режимі;
  • Процедура виселення скоротиться до двох тижнів;
  • Закон може стосуватися навіть тих, хто проживає з дітьми.
За офіційними даними, в Іспанії зафіксовано 15 289 випадків захоплення житла. Після Барселони найвищі показники в Мадриді (1516 випадків) та Валенсії (828 випадків).

Довідка Finance.ua:

  • Від 1 січня 2024 року рівень мінімальної зарплати в Іспанії становить 37,8 євро (1 650,4 грн) на день або 1 134 євро (49 511,9 грн) на місяць. Разом з цим працівники, які працюють погодинно, повинні отримувати мінімум 8,87 євро (387,3 грн) за кожну відпрацьовану годину.
  • Порівняно з іншими країнами ЄС, це значно менше, хоча й демонструє стабільний ріст за останні кілька років.
  • Іспанія вважається однією з країн, де найбільше підвищень мінімальних зарплат відбулося 2023 року — на 5%.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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