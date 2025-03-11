Нові правила оренди квартир в Іспанії з квітня 2025 року — Finance.ua

Нові правила оренди квартир в Іспанії з квітня 2025 року Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Нові правила оренди квартир в Іспанії з квітня 2025 року

З 3 квітня 2025 року для здачі квартири в туристичну оренду в Іспанії необхідно отримати дозвіл від сусідів. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Основні зміни у законі:

Тепер потрібно отримати згоду трьох-п'ятих сусідів для легальної оренди.

Якщо дозвіл не отримано — діяльність буде заборонено.

У разі порушення будь-який мешканець може вимагати негайного припинення діяльності та звернутися до суду.

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Особливості нових норм:

Контроль туристичної оренди: сусіди можуть не лише дозволяти, а й обмежувати чи забороняти таку діяльність.

Додаткові витрати: за згоду на оренду можна встановити додатковий внесок на утримання будинку, але не більше 20%.

Що важливо знати:

Нові правила стосуються лише нових об’єктів. Квартири, які вже використовуються під туристичну оренду до 3 квітня 2025 року, не потребують повторного погодження.

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Нагадаємо , ринок оренди Іспанії стає все більш незбалансованим через зростання і переважання попиту і зменшення пропозиції.

Поєднання цих двох факторів призводить до того, що ціни на оренду не припиняють зростати, а боротьба за оренду житла стає все більш запеклою. До того ж, в таких містах, як Барселона, середній місячний дохід становить 1604 євро на місяць

За даними Numbeo, однокімнатну квартиру там можна орендувати за ціною від 700 до 950 євро. За трикімнатну потрібно заплатити близько 1100 — 1500 євро. Ціна тут залежать від багатьої факторів: регіона Іспанії, міста чи села, района та багатьох інших аспектів.

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