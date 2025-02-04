Житлова криза в Іспанії: чи може молодь дозволити собі власне житло — Finance.ua
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Житлова криза в Іспанії: чи може молодь дозволити собі власне житло

Нерухомість
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Житлова криза в Іспанії: чи може молодь дозволити собі власне житло
Житлова криза в Іспанії: чи може молодь дозволити собі власне житло
Молодь в Іспанії нині не може дозволити собі власне житло. Так лише 14,8% іспанців віком до 30 років живуть самостійно.
З них 87% змушені ділити житло з сусідами, а 43,4% витрачають понад 40% свого доходу на оренду.
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Через високі ціни на житло 41% молодих людей, які мешкають окремо, можуть відкладати менш ніж 100 євро на місяць, що фактично унеможливлює купівлю власної нерухомості.

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Крім того, 43,1% тих, хто зміг придбати житло, отримали фінансову допомогу від родини для сплати першого внеску.
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Раніше ми писали, що ринок оренди Іспанії стає все більш незбалансованим через зростання і переважання попиту і зменшення пропозиції.
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Наслідком цієї зростаючої невідповідності між попитом і пропозицією є те, що ціни дуже зросли. Нині іспанські орендарі платять в середньому 1118 євро за оренду, що на 11,2% більше, ніж у минулому році.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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