Як правильно просити про підвищення зарплати Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Як правильно просити про підвищення зарплати

Розмова про підвищення зарплати може бути нелегкою. Однак про це варто говорити, адже вартість життя постійно зростає, а ваші навички, досвід та внесок у розвиток компанії лише посилюються. Успіх «зарплатних переговорів» залежить не лише від аргументів, а й від формулювань.

Фахівці Work.ua зібрали 5 фраз, через які вам навряд чи підвищать зарплату, та вдалі альтернативи, що звучать переконливіше.

1. «Мені потрібні гроші»

Цей аргумент звучить відверто, проте у розвʼязання особистих фінансових труднощів роботодавця краще не втягувати.

Будь-який бізнес платить працівнику зарплату за його результати, тому важливо показати свою цінність для компанії.

Акцентуйте увагу на фактах: «Пропоную обговорити мої результати та можливість перегляду зарплати».

2. «У інших колег зарплата вища»

Фахівці на одній і тій самій позиції можуть отримувати різну зарплату через різницю в обов’язках чи досвіді, тому цей аргумент не є переконливим.

До того ж, керівники не можуть обговорювати доходи інших співробітників, що може поставити його у незручне становище.

Натомість фахівці радять дослідити, скільки коштів пропонують за роботу, яку ви виконуєте, й з цього починати розмову.

Наприклад: «Я проаналізував ринок, і моя посада зазвичай оплачується в діапазоні…».

3. «Я звільнюся, якщо не піднімуть зарплатню»

Ультиматуми зазвичай погано працюють та найчастіше свідчать про відчай.

Продемонструйте, що ви бажаєте розвиватися у межах компанії, але для цього вам необхідний відповідний рівень компенсації.

Вдалою альтернативою імпульсивним погрозам буде: «Я хочу й надалі розвиватися в компанії, тому важливо узгодити справедливий рівень винагороди».

4. «Я давно тут працюю»

Варто робити наголос на своїх досягненнях і внеску в розвиток компанії, а не на тривалості роботи в ній.

Наведіть конкретні приклади: запустив процес та оптимізував витрати, покращив якість чи залучив нових клієнтів.

Краще сказати: «За останні пів року я реалізував… що позитивно вплинуло на показники».

5. «У мене занадто багато роботи»

Велике навантаження саме по собі не є причиною для підвищення. Важливо показати, що ви виконуєте додаткові завдання та створюєте додаткову користь, яку роботодавець отримує фактично безкоштовно.

Наприклад: «Мій теперішній обсяг задач виходить за межі ролі, і він посилює команду: частину процесів оптимізую, частину закриваю замість колег. Хотів би узгодити мою зарплату з реальним внеском».

