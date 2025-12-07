Як правильно просити про підвищення зарплати
Розмова про підвищення зарплати може бути нелегкою. Однак про це варто говорити, адже вартість життя постійно зростає, а ваші навички, досвід та внесок у розвиток компанії лише посилюються. Успіх «зарплатних переговорів» залежить не лише від аргументів, а й від формулювань.
Фахівці Work.ua зібрали 5 фраз, через які вам навряд чи підвищать зарплату, та вдалі альтернативи, що звучать переконливіше.
1. «Мені потрібні гроші»
Цей аргумент звучить відверто, проте у розвʼязання особистих фінансових труднощів роботодавця краще не втягувати.
Будь-який бізнес платить працівнику зарплату за його результати, тому важливо показати свою цінність для компанії.
Акцентуйте увагу на фактах: «Пропоную обговорити мої результати та можливість перегляду зарплати».
2. «У інших колег зарплата вища»
Фахівці на одній і тій самій позиції можуть отримувати різну зарплату через різницю в обов’язках чи досвіді, тому цей аргумент не є переконливим.
До того ж, керівники не можуть обговорювати доходи інших співробітників, що може поставити його у незручне становище.
Натомість фахівці радять дослідити, скільки коштів пропонують за роботу, яку ви виконуєте, й з цього починати розмову.
Наприклад: «Я проаналізував ринок, і моя посада зазвичай оплачується в діапазоні…».
3. «Я звільнюся, якщо не піднімуть зарплатню»
Ультиматуми зазвичай погано працюють та найчастіше свідчать про відчай.
Продемонструйте, що ви бажаєте розвиватися у межах компанії, але для цього вам необхідний відповідний рівень компенсації.
Вдалою альтернативою імпульсивним погрозам буде: «Я хочу й надалі розвиватися в компанії, тому важливо узгодити справедливий рівень винагороди».
4. «Я давно тут працюю»
Варто робити наголос на своїх досягненнях і внеску в розвиток компанії, а не на тривалості роботи в ній.
Наведіть конкретні приклади: запустив процес та оптимізував витрати, покращив якість чи залучив нових клієнтів.
Краще сказати: «За останні пів року я реалізував… що позитивно вплинуло на показники».
5. «У мене занадто багато роботи»
Велике навантаження саме по собі не є причиною для підвищення. Важливо показати, що ви виконуєте додаткові завдання та створюєте додаткову користь, яку роботодавець отримує фактично безкоштовно.
Наприклад: «Мій теперішній обсяг задач виходить за межі ролі, і він посилює команду: частину процесів оптимізую, частину закриваю замість колег. Хотів би узгодити мою зарплату з реальним внеском».
Поділитися новиною
Також за темою
Як правильно просити про підвищення зарплати
Як отримати право на спадщину в цивільному шлюбі
ТОП-5 тривожних сигналів на співбесіді
Скільки коштів готові витратити українці на святкові покупки
Куди інвестувати 100 тисяч гривень, щоб захистити їх від знецінення
Понад 7 мільйонів українських пенсіонерів живуть за межею бідності