Не лише низькі зарплати: українці назвали, що підштовхує їх до звільнення Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Не лише низькі зарплати: українці назвали, що підштовхує їх до звільнення

Для працівників в Україні зарплата — не єдиний критерій утримання на роботі. Дедалі частіше робітники замислюються про звільнення через відсутність розвитку, вигорання та недостатнє визнання.

Про це свідчить нове дослідження від аналітиків grc.ua про те, що сьогодні найбільше турбує українських працівників.

Топ-причини, через які замислюються про звільнення

Респонденти могли обирати до трьох варіантів. Найпоширенішими стали:

відсутність розвитку — 55%;

низька компенсація — 55%;

відчуття недооцінки — 50%;

вигорання / надмірне навантаження — 45%;

відсутність сенсу або впливу — 20%;

проблеми зі стосунками з керівником — 20%;

відсутність зворотного зв’язку — 10%.

Це свідчить, що фінансові фактори вже не є єдиною проблемою: відсутність розвитку, якісної комунікації та визнання стають такими ж критичними.

Відчуття цінності та зворотній зв’язок

Відповіді на запитання про відчуття власної значущості в компанії виглядають тривожно — фактично лише кожен четвертий співробітник відчуває себе по-справжньому важливим для роботодавця.

Скоріше цінним себе відчувають 45% опитаних.

Скоріше не цінним — 30%.

Дуже цінним — лише 25%.

Регулярний фідбек є одним із ключових чинників розвитку, однак на практиці ситуація виглядає слабко:

раз на 3−6 місяців фідбек отримують 40% респондентів;

майже ніколи — 25%;

частіше, ніж раз на місяць — 20%;

раз на рік — 15%.

У підсумку 65% працівників отримують зворотний зв’язок рідше ніж раз на три місяці, що не відповідає сучасним HR-стандартам.

Що сьогодні справді важливо для співробітників

Дослідження показує, що працівники очікують передусім:

можливостей для розвитку;

регулярного та якісного фідбеку;

визнання власного внеску;

справедливої компенсації;

реалістичного навантаження;

здорової комунікації з керівництвом.

Саме ці фактори дедалі частіше визначають рішення залишатися в компанії або шукати нове місце роботи.

Раніше ми ділилися порадами , як правильно говорити про зарплату на співбесіді.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.