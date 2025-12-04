0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Не лише низькі зарплати: українці назвали, що підштовхує їх до звільнення

Особисті фінанси
78
Не лише низькі зарплати: українці назвали, що підштовхує їх до звільнення
Не лише низькі зарплати: українці назвали, що підштовхує їх до звільнення
Для працівників в Україні зарплата — не єдиний критерій утримання на роботі. Дедалі частіше робітники замислюються про звільнення через відсутність розвитку, вигорання та недостатнє визнання.
Про це свідчить нове дослідження від аналітиків grc.ua про те, що сьогодні найбільше турбує українських працівників.

Топ-причини, через які замислюються про звільнення

Респонденти могли обирати до трьох варіантів. Найпоширенішими стали:
  • відсутність розвитку — 55%;
  • низька компенсація — 55%;
  • відчуття недооцінки — 50%;
  • вигорання / надмірне навантаження — 45%;
  • відсутність сенсу або впливу — 20%;
  • проблеми зі стосунками з керівником — 20%;
  • відсутність зворотного зв’язку — 10%.
Не лише низькі зарплати: українці назвали, що підштовхує їх до звільнення
Це свідчить, що фінансові фактори вже не є єдиною проблемою: відсутність розвитку, якісної комунікації та визнання стають такими ж критичними.

Відчуття цінності та зворотній зв’язок

Відповіді на запитання про відчуття власної значущості в компанії виглядають тривожно — фактично лише кожен четвертий співробітник відчуває себе по-справжньому важливим для роботодавця.
  • Скоріше цінним себе відчувають 45% опитаних.
  • Скоріше не цінним — 30%.
  • Дуже цінним — лише 25%.
Регулярний фідбек є одним із ключових чинників розвитку, однак на практиці ситуація виглядає слабко:
  • раз на 3−6 місяців фідбек отримують 40% респондентів;
  • майже ніколи — 25%;
  • частіше, ніж раз на місяць — 20%;
  • раз на рік — 15%.
У підсумку 65% працівників отримують зворотний зв’язок рідше ніж раз на три місяці, що не відповідає сучасним HR-стандартам.

Що сьогодні справді важливо для співробітників

Дослідження показує, що працівники очікують передусім:
  • можливостей для розвитку;
  • регулярного та якісного фідбеку;
  • визнання власного внеску;
  • справедливої компенсації;
  • реалістичного навантаження;
  • здорової комунікації з керівництвом.
Саме ці фактори дедалі частіше визначають рішення залишатися в компанії або шукати нове місце роботи.
Раніше ми ділилися порадами, як правильно говорити про зарплату на співбесіді.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems