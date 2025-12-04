Нова хвиля виплат «Зимової тисячі»: хто отримає кошти Сьогодні 12:22 — Особисті фінанси

Виплати допомоги в межах програми «Зимова підтримка» відбуватимуться поетапно — хвилями. У наступних двох етапах кошти отримають понад 2,2 млн українців, а загальний обсяг фінансування сягне до 3 млрд грн.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Скільки отримають українці

У межах третьої хвилі виплат допомогу в 1000 грн отримають приблизно 1,3 млн осіб.

Ще майже 866 тисяч українців потраплять до четвертої хвилі.

. Загалом на ці дві хвилі передбачено фінансування до 3 млрд гривень.

Коли нарахують гроші

3 грудня профінансовано «зимову тисячу» для тих, хто подавав заявку в Дії 18 та 19 листопада. Також у найближчі дні виплати почнуть надходити користувачам із заявками, поданими 20−22 листопада.

Ті, хто оформлював допомогу через відділення Укрпошти, почнуть отримувати кошти з 6 грудня.

У Мінсоцполітики зазначили, що у межах другої хвилі, допомогу вже отримали 2,5 млн українців на суму понад 3 млрд гривень.

Чи можна ще подати заявку

Прийом заявок на виплату 1 000 грн триває до 24 грудня 2025 року.

При цьому оформити допомогу можуть громадяни України, які перебувають на території країни. Виплата не передбачена для тих, хто знаходиться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Як подати заявку

Подати заявку можна:

онлайн через застосунок Дія;

письмово у найближчому відділенні Укрпошти.

Онлайн

Відкрийте розділ Сервіси → Зимова підтримка → Зимова 1 000 грн.

Заповніть дані та виберіть картку «Національний кешбек».

Після підтвердження заявка автоматично перейде в обробку.

Через Укрпошту

Громадяни, які отримують пенсію на банківський рахунок і не користуються застосунком Дія, а також ті, хто не має РНОКПП, можуть подати письмову заявку на «Зимову підтримку» безпосередньо у будь-якому з понад 26 тисяч відділень Укрпошти. Про нарахування коштів повідомлять через SMS.

Опікуни недієздатних людей також можуть оформити заявку на місці, пред’явивши документи, що підтверджують їхню особу та статус опікуна.

Ті, хто не може самостійно відвідати відділення, можуть зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0 800 300 545, а мешканці прифронтових територій — оформити заявку через мобільне відділення.

Раніше ми повідомляли , що витратити кошти за програмою «Зимова підтримка» можна до 30 червня 2026 року на комунальні та поштові послуги, українські ліки й книги, а також на благодійність. Скоро їх можна буде витрачати і на продукти харчування.

