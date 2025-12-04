Як розраховують платіжки за тепло з лічильниками та без — роз’яснення Київтеплоенерго Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

У Києві тарифи на теплову енергію для населення залишаються на попередньому рівні протягом цього опалювального сезону. Понад 90% багатоквартирних будинків столиці оснащені будинковими лічильниками, тому вартість залежить від зовнішньої температури повітря, обсягів споживання та можливості регулювати температуру.

Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».

Вартість тепла і гарячої води

Тарифи на опалення для мешканців Києва не змінюються вже 6 років поспіль. Вартість однієї гігакалорії теплової енергії становить 1654,41 грн. Один кубічний метр гарячої води коштує 97,89 грн.

Нарахування за опалення проводять відповідно до чинного законодавства. Алгоритм залежить від наявності будинкового приладу обліку тепла.

Як рахують оплату, якщо є будинковий лічильник

Якщо будинковий лічильник встановлений, зафіксовані ним обсяги спожитого тепла розподіляють між квартирами з урахуванням їхньої площі. За таким самим принципом нараховують витрати на загальнобудинкові потреби і місця загального користування: коридори, технічні приміщення та інші простори.

Якщо в будинку встановлені і будинковий, і квартирні лічильники, то власники квартир з приладами обліку сплачують відповідно до своїх показань і окремо за МЗК.

Згідно з вимогами законодавства, у період опалення квартира не може повністю відключатися від системи та передавати показання, рівні 0. Це дозволяє уникати ситуацій, коли у холодну пору року окремі мешканці обігріваються за рахунок сусідів і МЗК, не оплачуючи послугу. Навіть за відсутності споживання квартира отримує мінімальний обсяг тепла.

Законодавство встановило обов’язкову мінімальну частку споживання для кожного помешкання.

Як формують платіжки для квартир без лічильників

У будинках, де є загальний лічильник, але частина квартир не має індивідуальних приладів обліку, платіжка формується таким чином: від загального показання будинкового лічильника віднімають сумарні показання всіх квартирних лічильників і обсяг тепла, використаний на загальнобудинкові потреби. Залишок розподіляється між квартирами без лічильників пропорційно їхній опалювальній площі.

Бувають випадки, коли значна кількість мешканців не передає показання. Це викривляє баланс спожитого тепла. Щоб захистити споживачів без лічильників від завищених нарахувань, закон встановив максимальну частку споживання тепла для однієї квартири.

Як нараховують оплату, якщо будинкового лічильника немає

Якщо будинковий лічильник відсутній, нарахування проводять за урядовою методикою. Вартість опалення визначається на основі теплового навантаження будинку, фактичної кількості годин подання тепла і середньомісячної температури зовнішнього повітря.

Теплове навантаження будинку визначають під час проєктування. Це максимальна кількість теплової енергії, яка потрібна для обігріву будівлі з урахуванням роботи всіх внутрішніх інженерних систем: опалення, водопостачання, вентиляції та інших.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Держстат писав , що з вересня 2024 по вересень 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 2,3% загалом. Найбільше подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками — на 12,5%. Далі йде:

прибирання сміття на 6,4%;

утримання та ремонт житла на 3,4%.

Водночас водопостачання та каналізація зросли незначно: на 0,7% та 0,6% відповідно.

