Законодавство не встановлює обмежень щодо тривалості роботи, оскільки ключовим критерієм для отримання пільги є розмір заробітної плати.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Київській області.

«Питання отримання податкової соціальної пільги (ПСП) залишається актуальним для багатьох працівників, особливо тих, хто працює неповний робочий день. Важливо розуміти, що законодавство не обмежує право на пільгу залежно від тривалості робочого часу, але встановлює чіткий критерій — розмір отриманої заробітної плати», — сказано в повідомленні.

Хто має право на пільгу

Платник податку на доходи фізичних осіб може зменшити суму загального місячного оподатковуваного доходу. Це стосується доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати або інших виплат, що прирівнюються до неї.

Отримати пільгу можна, якщо зарплата не перевищує розмір місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1.4 та округленого до найближчих 10 грн.

У 2025 році право на податкову соціальну пільгу мають працівники із заробітною платою до 4240 грн. Ця сума сформована на основі прожиткового мінімуму для працездатної особи у розмірі 3028 грн, помноженого на 1.4.

Працівник, який працює неповний робочий день, може скористатися податковою соціальною пільгою. Головною умовою є відповідність його заробітної плати граничному розміру, що дає право на таку пільгу.

Що таке Податкова соціальна пільга

Раніше Finance.ua розповідав , що податкова соціальна пільга — це сума, на яку працівник як платник ПДФО має право зменшити свій загальномісячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати (премії, компенсації, винагороди тощо) від одного роботодавця. Іншими словами, це сума, з якої ви не сплачуєте податки.

Щоб скористатися правом на податкову соціальну пільгу, слід звернутися до роботодавця із письмовою заявою та документами, що підтверджують ваше право на пільгу. Податкова соціальна пільга не застосовується до інших доходів, лише до заробітної плати.

