Податкова соціальна пільга: що це таке та хто може нею скористатися — Finance.ua

Податкова соціальна пільга: що це таке та хто може нею скористатися Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Податкова соціальна пільга: що це таке та хто може нею скористатися

Податкова соціальна пільга — це сума, на яку працівник як платник ПДФО має право зменшити свій загальномісячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати (премії, компенсації, винагороди тощо) від одного роботодавця. Іншими словами, це сума, з якої ви не сплачуєте податки.

Про це розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

Хто та в якому розмірі має право на отримання податкової соціальної пільги

50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року, — загальний випадок;

100% — для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 р., — у розрахунку на кожну таку дитину;

150% - для такого платника податку, який, зокрема:

— є одинокою матір’ю/батьком, вдовою/вдівцем або опікуном, піклувальником — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 р.;

— утримує дитину з інвалідністю — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 р.;

— є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

— є особою з інвалідністю I або II групи, у тому числі з дитинства, крім осіб з інвалідністю внаслідок війни;

200% — для такого платника податку, який є, зокрема:

— учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та особою з інвалідністю I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Коли можна скористатися податковою соціальною пільгою

Можливість застосування податкової соціальної пільги обмежена розміром місячного доходу працівника.

Це означає, що пільга застосовується лише у разі, коли розмір доходу працівника не перевищує суми, визначеної наступним чином: прожитковий мінімум для працездатної особи, актуальний на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн.

Отже, у 2025 р. для застосування податкової пільги дохід не повинен перевищувати 3 028 грн * 1,4 = 4 239,2 ≈ 4 240 грн.

Таким чином, у 2025 році кожен працівник, розмір доходів якого не перевищує 4 240 грн, має право на застосування податкової соціальної пільги в базовому розмірі: 3 028 * 0,5 = 1 514 грн.

А як щодо інших категорій працівників, тобто, тих, які мають право на вищий розмір податкової соціальної пільги? Для прикладу, розглянемо сімʼю, яка виховує двох чи більше дітей віком до 18 років.

У такому разі, щоб претендувати на пільгу, граничний дохід матері та/або батька сімʼї не перевищувати суми, яка обчислюється наступним чином: 4 240 грн * на кількість дітей (тобто, якщо двоє дітей — 8 480 грн., троє — 12 720 грн. і тд.).

Розмір пільги ж розраховуватиметься: 1 514 х* 2 = 3 028 грн, якщо двоє дітей, та 1 514 * 3 = 4 542 грн, якщо троє дітей тощо.

Відповідно, працівниця, яка виховує 2 дітей до 18 р., має право отримати податкову соціальну пільгу у розмірі 3028 грн, за умови, що її дохід не більший за 8 480 грн.

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Як скористатися правом на податкову соціальну пільгу

Для цього слід звернутися до роботодавця із письмовою заявою та документами, що підтверджують ваше право на пільгу.

Зверніть увагу! Податкова соціальна пільга не застосовується до інших доходів, лише до заробітної плати.

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