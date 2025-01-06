Зеленський: дуже хочеться зменшити податки, після війни буде нова дерегуляція і нові реформи — Finance.ua
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Зеленський: дуже хочеться зменшити податки, після війни буде нова дерегуляція і нові реформи

Казна та Політика
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Зеленський: дуже хочеться зменшити податки, після війни буде нова дерегуляція і нові реформи
Зеленський: дуже хочеться зменшити податки, після війни буде нова дерегуляція і нові реформи
Після війни буде нова податкова система, нова дерегуляція і нові реформи, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Лексу Фрідману.
«Дуже хочеться зменшити податки, скажу тобі відверто. Дуже хочеться. Ну, я думаю, що вся нова податкова система, нова дерегуляція, нові кроки, нові реформи, все це після війни буде», — сказав Зеленський в інтерв’ю Лексу Фрідману, опублікованому в неділю на YouTube-каналі Офісу президента України.
Президент також нагадав про необхідність податкової реформи, наголосивши на важливості того, щоб бізнес повертався. Зеленський висловив сподівання, що Україна отримає бізнес-інвестиції від США у вигляді інвестицій у приватний сектор.
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Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 11 416-д про історичне збільшення податків для населення. «За» проголосували 247 депутатів із присутніх у сесійній залі.
Основні зміни:
1. Підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5 до 5% для найманих працівників.
2. З 1 жовтня 2024 року було запроваджено військовий збір для всіх фізичних осіб-підприємців (ФОП) І, ІІ та ІV груп у розмірі 10% від розміру однієї мінімальної зарплати (~800 грн щомісяця).
3. З 1 жовтня 2024 року було запроваджено військовий збір у розмірі 1% від доходу для всіх ФОП та юридичних осіб ІІІ групи єдиного податку.
4. Повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору (ВС) та єдиного страхового внеску (ЄСВ) з 1 січня 2025 року.
5. Збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік.
6. Збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) із 2025 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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