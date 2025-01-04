Мінфін не планує підвищення податків у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін не планує підвищення податків у 2025 році

Казна та Політика
15
Мінфін не планує підвищення податків у 2025 році
Мінфін не планує підвищення податків у 2025 році
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у 2025 році Міністерство фінансів не має наміру підвищувати податки для громадян та бізнесу. За його словами, підвищення податків у 2024 році було вимушеним і компромісним рішенням.
Про це він заявив в етері телемарафону.
Читайте також
За його словами, поточні плани фіскального відомства «дають нам основу казати, що ми не плануємо цього робити, і ми б воліли б уникнути цих кроків в найближчій перспективі.

Обґрунтування підвищення податків у 2024 році

Марченко підкреслив, що рішення щодо збільшення податків у 2024 році було болючим, але необхідним для фінансування Збройних Сил України.
«Воно досить компромісне. Той компроміс, на який ми вийшли, з точки зору мене як міністра фінансів, воно лише частково задовольнило наші потреби», — сказав він.
Читайте також
Він зазначив, що основна мета полягала у вирівнюванні балансів між потребами армії та можливостями держави.
«Вибачте, у нас неиа інших джерел, ніж фінансувати наші ЗСУ за рахунок податків. Обсяги внутрішніх запозичень теж мають природу і певні обмеження. Тобто ми не можемо безкінечно роздувати запозичення, нам треба було спиратися на якусь стабільну базу», — додав він
Марченко висловив сподівання, що підвищення податків буде зрозумілим для громадян і бізнесу, оскільки кожна сплачена гривня йде на підтримку ЗСУ.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Опендатабот, з моменту підписання президентом закону про підвищення податків припинили свою діяльність 22,5 тисячі ФОПів. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1000 щодня, а 29 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2332 закриті бізнеси;
  • водночас Гетманцев спростував масове закриття ФОПів після підвищення податків;
  • за його словами, станом на 01.12.2024 року кількість ФОП становить 2 076,7 тис., з них зареєстрованих в цьому році 272,9 тис., що більше в порівнянні з початком року на 83,6 тис. осіб.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.