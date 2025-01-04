Мінфін не планує підвищення податків у 2025 році — Finance.ua

Мінфін не планує підвищення податків у 2025 році
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у 2025 році Міністерство фінансів не має наміру підвищувати податки для громадян та бізнесу. За його словами, підвищення податків у 2024 році було вимушеним і компромісним рішенням.
Про це він заявив в етері телемарафону.
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За його словами, поточні плани фіскального відомства «дають нам основу казати, що ми не плануємо цього робити, і ми б воліли б уникнути цих кроків в найближчій перспективі.
Обґрунтування підвищення податків у 2024 році
Марченко підкреслив, що рішення щодо збільшення податків у 2024 році було болючим, але необхідним для фінансування Збройних Сил України.
«Воно досить компромісне. Той компроміс, на який ми вийшли, з точки зору мене як міністра фінансів, воно лише частково задовольнило наші потреби», — сказав він.
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Він зазначив, що основна мета полягала у вирівнюванні балансів між потребами армії та можливостями держави.
«Вибачте, у нас неиа інших джерел, ніж фінансувати наші ЗСУ за рахунок податків. Обсяги внутрішніх запозичень теж мають природу і певні обмеження. Тобто ми не можемо безкінечно роздувати запозичення, нам треба було спиратися на якусь стабільну базу», — додав він
Марченко висловив сподівання, що підвищення податків буде зрозумілим для громадян і бізнесу, оскільки кожна сплачена гривня йде на підтримку ЗСУ.
Довідка Finance.ua:
- за даними Опендатабот, з моменту підписання президентом закону про підвищення податків припинили свою діяльність 22,5 тисячі ФОПів. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1000 щодня, а 29 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2332 закриті бізнеси;
- водночас Гетманцев спростував масове закриття ФОПів після підвищення податків;
- за його словами, станом на 01.12.2024 року кількість ФОП становить 2 076,7 тис., з них зареєстрованих в цьому році 272,9 тис., що більше в порівнянні з початком року на 83,6 тис. осіб.
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